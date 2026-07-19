Lotët e Messit, medaljet dhe ngritja e trofeut nga Spanja – momentet e fundit të finales së Kupës së Botës
Finalja e Kupës së Botës 2026 u mbyll me emocione të mëdha, lot zhgënjimi për Argjentinën dhe festë të jashtëzakonshme për Spanjën, e cila u kurorëzua kampione e botës pas fitores 1-0 ndaj "Albiceleste" në vazhdime.
Kapiteni argjentinas Lionel Messi nuk arriti ta mbronte titullin botëror, por u largua nga fusha mes ovacioneve të tifozëve argjentinas.
39-vjeçari ishte dukshëm i prekur emocionalisht, ndërsa përshëndeste mbështetësit e "Albiceleste", të cilët e duartrokitën dhe brohoritën emrin e tij pas një tjetër turneu të jashtëzakonshëm.
Argjentina merr medaljet e vendit të dytë
Më pas, futbollistët e Argjentinës u ngjitën në podium për të marrë medaljet e nënkampionit të botës.
Edhe pse nuk arritën ta ruanin titullin e fituar katër vite më parë, lojtarët e Lionel Scalonit u larguan me kokën lart, pasi zhvilluan një turne të shkëlqyer dhe arritën deri në finalen e madhe.
Spanja feston titullin botëror
Pas ceremonisë së Argjentinës, radha i erdhi kampionëve të rinj të botës. Futbollistët e Spanjës u ngjitën një nga një në podium për të marrë medaljet e arta, ndërsa buzëqeshjet dhe emocionet nuk munguan në fytyrat e tyre.
Disa prej lojtarëve nuk humbën rastin të puthnin trofeun e Kupës së Botës sapo iu afruan atij, duke shijuar momentin më të madh të karrierës së tyre.
Kulmi i ceremonisë erdhi kur presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, së bashku me presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, ia dorëzuan Kupën e Botës kapitenit të Spanjës.
Në mesin e fishekzjarrëve, konfetit dhe festës së bashkëlojtarëve, kapiteni ngriti lart trofeun e artë, duke vulosur triumfin e "La Roja" në Botërorin 2026 dhe titullin e dytë në historinë e saj. /Telegrafi/