Lojtari i Real Madridit që mund të humbasë Kupën e Botës
Rënia e ndjeshme e formës në muajt e fundit mund ta lërë jashtë Kupës së Botës mbrojtësin e Real Madridit, Dean Huijsen.
Qendërmbrojtësi ndërkombëtar me Spanjën po kalon periudhën më të vështirë që nga transferimi në “Santiago Bernabeu”, pas një sezoni mbresëlënës në Ligën Premier me Bournemouth.
Dikur i cilësuar si një nga zbulimet më premtuese në Angli, sot ai përballet me dyshime serioze mbi nivelin e tij aktual.
Klubi madrilen investoi mbi 60 milionë euro për ta siguruar shërbimin e tij, duke besuar se kishte afruar një nga mbrojtësit më premtues në Evropë.
Huijsen u dallua për qetësinë me topin, aftësinë në duele dhe pjekurinë taktike.
Megjithatë, kalimi në një ambient me presion ekstrem si ai i Madridit ka rezultuar më sfidues nga sa pritej.
Që prej mbërritjes në kryeqytetin spanjoll, mbrojtësi ka shfaqur luhatje në paraqitje, me gabime në pozicionim dhe vendimmarrje në momente kyçe.
Pavarësisht minutave të shumta si titullar, siguria dhe ndikimi i tij në prapavijë nuk kanë qenë në nivelin e pritshmërive.
Kritikat mediatike dhe presioni i rezultateve kanë ndikuar dukshëm në besimin e lojtarit.
Në prag të Kupës së Botës, situata bëhet edhe më delikate.
Trajneri i përfaqësueses spanjolle, Luis de la Fuente, njihet për përzgjedhje të bazuara në formën aktuale dhe stabilitetin në performancë.
Nëse Huijsen nuk arrin të rikthejë versionin e tij më të mirë në javët e mbetura të sezonit, një mungesë në listën përfundimtare nuk përjashtohet.
Huijsen ndodhet përballë një prove të rëndësishme profesionale, ku duhet të dëshmojë se mbetet një investim strategjik për të tashmen dhe të ardhmen. /Telegrafi/