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Futbollistët e Real Madridit po zhvillojnë një Kupë Bote mbresëlënëse, duke qenë ndër protagonistët kryesorë të turneut që po mbahet në SHBA, Meksikë dhe Kanada.

Në renditjen e lojtarëve që fituan më së shumti çmime "Lojtari i Ndeshjes" (Man of the Match) gjatë fazës së grupeve të Botërorit 2026, në mesin e pesë më të mirëve gjenden edhe dy yje të klubit madrilen.

Në krye spikat Vinicius Junior, i cili është futbollisti i vetëm që u shpall tre herë radhazi "Lojtari i Ndeshjes" në fazën e grupeve.

Sulmuesi brazilian ishte vendimtar për Brazilin, duke realizuar katër gola në tre ndeshje dhe duke ndihmuar ekipin e tij ta mbyllë grupin në vendin e parë me paraqitje bindëse.

Në këtë listë bën pjesë edhe Jude Bellingham, i cili fitoi dy çmime "Lojtari i Ndeshjes" falë paraqitjeve të shkëlqyera me Anglinë.

Mesfushori anglez shënoi dy gola dhe regjistroi një asistim në tre ndeshjet e fazës së grupeve, duke qenë një nga liderët e skuadrës së tij. /Telegrafi/

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