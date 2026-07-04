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Lionel Messi ka dhënë një deklaratë qesharake pas fitores ndaj Kepit të Gjelbër, duke thënë se lojtarët e tyre i kërkuan fanellën, por gjatë ndeshjes s’u ndalën duke e goditur.

Argjentinasi shënoi në fitoren e vështirë 3-2, ndeshje që shkoi në vazhdime, por në fund Argjentina arriti të sigurojë me mund avancimin për në fazën tjetër.

Pas ndeshjes, derisa po jepte nënshkrime për tifozët, lojtarët e Kepit të Gjelbër iu afruan me radhë për të bërë fotografi.

Gjatë atij momenti, Messi i tha një gazetari se “Po ma kërkojnë edhe fanellën, por gjatë lojës s’u ndalën duke me goditur”.

Pas kësaj, ai filloi të qeshte duke e lënë të kuptohet se i kupton plotësisht, kurse edhe lavdëroi paraqitjen e Kepit të Gjelbër, sidomos portierit Vozinha.

Përndryshe, Argjentina në raundin e 16-të do të përballet me Egjiptin./Telegrafi/

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