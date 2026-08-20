Liverpoolit i refuzohet oferta prej 60 milionë eurosh për yllin e Brightonit
Liverpooli ka marrë një përgjigje negative për ofertën prej 60 milionë eurosh për anësorin e Brightonit, Yankuba Minteh, teksa vazhdon kërkimi i pandalshëm për opsione të reja në krahët e sulmit.
Në një afat kalimtar relativisht të qetë në “Anfield”, Andoni Iraola ka afruar vetëm dy lojtarë në skuadër. Ai ka transferuar Victor Munoz nga Mallorca, pasi aktivizoi klauzolën e lirimit prej 40 milionë eurosh, ndërsa ka siguruar edhe Ronaldo Araujo në formë huazimi njëvjeçar nga Barcelona.
Megjithatë, me objektivin për të përfunduar në katër vendet e para, Iraola është i vetëdijshëm se skuadra ka nevojë për më shumë përforcime dhe po synon të transferojë disa lojtarë para mbylljes së afatit kalimtar më 1 shtator.
Një anësor i ri në krahun e majtë duket se është prioritet, teksa vazhdon ndjekja e një transferimi të bujshëm për sulmuesin e Paris Saint-Germainit, Bradley Barcola. Megjithatë, gjigantët francezë kërkojnë plot 152 milionë euro për të lejuar largimin e 23-vjeçarit.
“Të Kuqtë” raportohet se kanë arritur gjithashtu marrëveshje personale me bashkëlojtarin e Barcolas, Ibrahim Mbaye, pas bisedimeve me superagjentin e tij, Jorge Mendes.
Megjithatë, ashtu si në negociatat për Barcolan, Liverpooli ende nuk ka arritur marrëveshje për shumën e transferimit të Mbaye dhe po shqyrton alternativa të tjera në treg, në rast se marrëveshja nuk finalizohet para mbylljes së afatit.
Një prej tyre është Yankuba Minteh, objektiv afatgjatë i klubit. Sipas gazetarit David Ornstein, të enjten Brighton ka refuzuar ofertën prej 58 milionë eurosh të Liverpoolit për anësorin.
🚨 Liverpool made offer in recent days to sign Yankuba Minteh from Brighton & Hove Albion. 22yo #BHAFC winger currently injured but among #LFC options for wide attacking areas - bid worth £50m turned down. W/ @AndyNaylorBHAFC @JamesPearceLFC @TheAthleticFC https://t.co/5bzTOfdfu0
— David Ornstein (@David_Ornstein) August 20, 2026
Minteh, 22 vjeç, aktualisht është duke u rikuperuar pas një operacioni në këmbën e djathtë, pas një dëmtimi të pësuar në fitoren 3-0 ndaj Romës në një ndeshje miqësore në shtëpi, në fillim të këtij muaji.
Ornstein shton se Minteh është i interesuar për transferimin te Liverpooli, nëse dy klubet arrijnë marrëveshje për shumën e transferimit. Ai është një prej disa opsioneve që klubi po i shqyrton./Telegrafi/