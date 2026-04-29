Liverpooli ofron 80 milionë euro për yllin e Athletic Bilbaos
Nico Williams është shndërruar në një nga objektivat kryesorë të Liverpoolit për të përforcuar repartin ofensiv në sezonin e ardhshëm.
Sulmuesi anësor i Athletic Club është futur fuqishëm në radarët e klubit anglez, i cili po kërkon një profil të ri sulmues për projektin e tij afatgjatë.
Liverpooli ka intensifikuar ndjekjen e lojtarit spanjoll, duke e konsideruar atë si një element ideal për stilin e lojës që kërkon klubi në vitet e ardhshme.
Shpejtësia, driblimi dhe aftësia për të krijuar rrezik në një kundër një janë disa nga cilësitë që e bëjnë Nico Williams një profil shumë të vlerësuar në ‘Anfield’.
Performanca e tij në La Liga ka qenë e qëndrueshme dhe në rritje, duke e konsoliduar si një nga anësorët më të rrezikshëm në futbollin spanjoll.
Vlerësimet aktuale të tregut flasin për një shifër rreth 80 milionë euro, shumë të cilën Liverpooli është i gatshëm ta shqyrtojë për ta siguruar transferimin.
Nga ana tjetër, Athletic Bilbao mbetet i vendosur të mos e lehtësojë largimin e lojtarit. Klubi e konsideron Nico Williams një pjesë kyçe të projektit sportiv dhe një nga figurat kryesore të së ardhmes.
Megjithatë, presioni nga klubet e mëdha evropiane, përfshirë Liverpoolin, mund ta komplikojë situatën në verë. Qëndrimi i Athletic është i qartë, çdo negociatë do të ndodhë vetëm nëse respektohet klauzola e lirimit dhe kushtet financiare.
Afati kalimtar veror pritet të jetë vendimtar për të ardhmen e sulmuesit spanjoll.
Liverpooli synon ta mbyllë marrëveshjen sa më shpejt, përpara se të hyjnë në garë klube të tjera të mëdha evropiane.
Nga perspektiva e lojtarit, kalimi në Ligën Premier dhe në një klub me ambicie të mëdha evropiane përfaqëson një hap të rëndësishëm në karrierë.
Megjithatë, Athletic Bilbao beson ende se mund ta bindë lojtarin të vazhdojë zhvillimin e tij në San Mames.
Në çdo rast, Nico Williams pritet të jetë një nga emrat më të përfolur të afatit kalimtar së verës, me të ardhmen e tij që mund të sjellë një nga transferimet më të bujshme të sezonit. /Telegrafi/