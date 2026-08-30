Liverpooli hyn në garë për yllin e Stuttgartit, Roma dështon me ofertën mbi 40 milionë euro
Liverpooli i është bashkuar garës për transferimin e anësorit të Stuttgartit, Jamie Leweling, ndërsa Roma ka parë të refuzohet oferta e saj për reprezentuesin gjerman.
Sipas gazetarit të Sky Sport Germany, Patrick Berger, Roma po këmbëngul për transferimin e 25-vjeçarit dhe kishte propozuar një marrëveshje huazimi fillestar me detyrim blerjeje, në një paketë që në total do të kalonte 40 milionë euro.
Oferta e klubit italian parashikonte rreth 5 milionë euro si tarifë huazimi, ndërsa pjesa tjetër do të paguhej për transferimin përfundimtar të lojtarit. Megjithatë, Stuttgart e ka refuzuar propozimin.
Roma nuk ka hequr dorë nga Leweling dhe raportohet se i ka përgatitur futbollistit një kontratë pesëvjeçare, në përpjekje për ta bindur të transferohet në Serie A.
Megjithatë, konkurrenca për shërbimet e gjermanit është rritur. Liverpooli dhe Evertoni thuhet se po e monitorojnë situatën e anësorit, duke e bërë garën edhe më interesante.
Më herët, interesim për Leweling kishte shfaqur edhe Interi, por tashmë klubi zikaltër nuk është më i vetmi klub i madh që po ndjek situatën e tij.
Leweling, i cili është pjesë e Stuttgartit, ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve evropiane falë paraqitjeve të tij në krah, ndërsa e ardhmja e tij duket gjithnjë e më larg të qenit e qartë. /Telegrafi/