Livepooli shokohet nga Wolves - mbetet pas në luftën për top katërshe
Në një ndeshje dramatike të javës së 29-të në Ligën Premier, Wolves shkaktoi një sensacion të madh duke mposhtur Liverpoolin me rezultat 2-1, pas fitores heroike ndaj Aston Villas.
Wolves mori nën kontroll lojën që në minutat e hershme, por loja shpërtheu në minutën e 78-të kur Rodrigo Gomes realizoi një gol fantastik nga brenda zonës, duke e kaluar Alissonin me një goditje të saktë mbi portierin, 1-0.
Ishte një moment që ndezi shpresat e tifozëve vendas dhe ndryshoi atmosferën në stadium.
Liverpool nuk qëndroi duarkryq dhe gjeti barazimin në minutën e 83-të me një aksion individual brilant të Mohamed Salah, i cili shënoi nga brenda zonës, 1-1. Portieri i Wolves, Jose Sa, nuk kishte mundësi të reagonte dhe sfida u hap komplet për minutat e fundit.
Në kohën shtesë, Wolves siguroi triumfin me një gol të Andre, i cili shfrytëzoi një devijim për të dërguar topin pas Alisson, duke vulosur rezultatin 2-1 në minutën 90+4’.
Ishte një përmbysje e pabesueshme për tifozët e Wolves, duke i dhënë ekipit një fitore të jashtëzakonshme ndaj një kundërshtari të madh si Liverpool.
Pas kësaj fitoreje, Wolves kthen shpresat për mbijetesë, pasi tani ka 16 pikë, 11 më pak se Nottingham në zonën e shpëtimit, ndërsa Liverpooli i pesti me 48 pikë, duke bërë hapa pas në luftën për top 4. /Telegrafi/