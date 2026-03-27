"Lira" - një dedikim për 30-vjetorin e martesës vjen nga artisti Naser Berisha
Kantautori i mirënjohur, Naser Berisha, ka publikuar gjatë ditës së mërkurë projektin e tij më të ri me titull "Lira", një dedikim i ndjerë dhe tejet personal për bashkëshorten e tij, Lirijen, me rastin e 30-vjetorit të martesës së tyre.
Ajo që e bën këtë projekt unik është fakti se protagonistja kryesore në videoklip është vetë bashkëshortja e tij, Lirija. Prania e saj në ekran i jep këngës një dimension tjetër vërtetësie, duke i lejuar publikut të shohë nga afër portretin e gruas që ishte muza dhe forca e Naserit në tri dekadat e fundit.
Nga ana muzikale, kënga është ndërtuar me mjeshtëri për të përcjellë peshën e tekstit. Ajo nis me një strofë të qetë dhe meditative, që e fton dëgjuesin të koncentrohet në çdo fjalë të historisë që nisi në dhjetorin e vitit 1994.
- YouTube youtu.be
Por, sapo arrin te refreni, kënga "shpërthen" në një baladë epike, ku zëri karakteristik dhe plot emocion i Naserit dominon skenën, duke i dhënë shpirt çdo rreshti.
Përmes vargjeve, Naseri shpalos një rrugëtim të mbushur me sakrifica dhe triumfe. Kënga prek momente delikate, siç janë sfidat shëndetësore që artisti kaloi, duke e cilësuar Lirijen si "eliksirin e jetës" dhe prehrin ku gjeti gjithmonë qetësi.
"Kur sëmundja më godiste rëndë e shumë vështirë, gjeja prehrin tënd kokën për ta shtrirë", janë fjalët që dëshmojnë peshën e kësaj lidhjeje. Sot, të rrethuar nga dashuria e fëmijëve të tyre, Naseri dhe Lirija vijnë në këtë videoklip si dëshmi e gjallë se dashuria e vërtetë jo vetëm që mbijeton, por forcohet me kalimin e viteve.
"Lira" është një falënderim publik për gruan e jetës, e shkrirë në një melodi që vetëm Naser Berisha di ta interpretojë me aq fuqi dhe ndjenjë.