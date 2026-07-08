Lionel Messi shpërthen për golin e anuluar të Egjiptit: Nëse nuk e shihni si faull, futbolli nuk është për ju
Lionel Messi ka mbrojtur vendimin për anulimin e golit të Egjiptit në fitoren dramatike 3-2 të Argjentinës në fazën e 1/8 së finales së Kupës së Botës 2026.
Kapiteni i Argjentinës foli pas ndeshjes për momentin kontrovers, duke mbështetur vendimin e gjyqtarit dhe përdorimin e teknologjisë VAR, pas debatit të madh që u krijua rreth incidentit.
“Sinqerisht, nuk e kuptoj debatin. Nëse mendoni se ai nuk ishte faull, atëherë ndoshta futbolli nuk është për ju”.
“Lojtari i tyre e shkeli qartë Martinezin para se të luhej topi. Pikërisht për situata të tilla ekziston VAR-i, për ta ndihmuar gjyqtarin të marrë vendimin e duhur. Mendoj se zyrtarët e ndeshjes e menaxhuan shumë mirë atë situatë”, deklaroi ai.
Messi ishte protagonisti kryesor në përmbysjen e madhe të Argjentinës, duke realizuar një gol dhe duke dhënë një asistim, ndërsa kampionët në fuqi rikuperuan disavantazhin 2-0 për të triumfuar 3-2 ndaj Egjiptit në Atlanta.
Përndryshe, Argjentina në çerekfinale do të përballet me Zvicrën e Granit Xhakës, e cila eliminoi në penallti Kolumbinë./Telegrafi/