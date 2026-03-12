Lionel Messi 'miraton' transferimin e yllit të Man Cityt nga Inter Miami
Lionel Messi thuhet se është i interesuar për idenë që Inter Miami të nënshkruajë me një yll të Manchester Cityt pas skadimit të kontratës së tij këtë verë.
Të mërkurën mbrëma, Real Madridi i Alvaro Arbeloas ishte shumë i mirë për Manchester Cityn e Pep Guardiolës, me 15 herë kampionët e Evropës që fituan bindshëm 3-0 falë një het-triku të Federico Valverdes në pjesën e parë të ndeshjes së parë të 1/8-tës së Ligës së Kampionëve në Santiago Bernabeu.
Heroizmat e uruguaianit e kanë lënë Cityn me një mal për të ngjitur në ndeshjen e kthimit të planifikuar për të martës e ardhshme (17 mars) në Etihad.
Dhe ndeshja e kthimit mund të jetë ndeshja e fundit e Bernardo Silvas në Ligën e Kampionëve për Cityn, me Inter Miamin që thuhet se është i etur të nënshkruajë mesfushorin portugez kur kontrata e tij aktuale të skadojë këtë verë.
Sipas gazetës italiane Gazzetta dello Sport, kampionët e MLS përballen me konkurrencë nga Juventusi dhe ish-klubi i Silvës, Benfica, për të cilën ai bëri tre paraqitje përpara se të bashkohej me AS Monaco në vitin 2015. Gjigantët turq Galatasaray gjithashtu mendohet se po e ndjekin situatën e lojtarit.
31-vjeçari ka fituar çdo trofe të madh të mundshëm te City – Ligën Premier, FA Cup, League Cup, Ligën e Kampionëve dhe Kupën e Botës për Klube dhe ka të ngjarë të përforcojë skuadrat e tre ekipeve që thuhet se janë të interesuara për të, duke pasur parasysh përvojën e tij në nivelin më të lartë.
Dhe qëndrueshmëria e Silvës gjatë dekadës së fundit i ka bërë përshtypje yllit të Inter Miamit, Messit, i cili thuhet se i ka dhënë miratimin e tij transferimit, sipas gazetës spanjolle Marca.
Nëse Silva do të bashkohej me Inter Miamin, ai do të lidhej me ish-yjet e Ligës Premier, Sergio Reguilon dhe Luis Suarez, si dhe me Messin dhe ish-mesfushorin e Atletico Madrid, Rodrigo De Paul.
Sipas Capology , Silva aktualisht fiton 375,000 funte në javë – e barabartë me 19.5 milionë funte në vit – që do të thotë se ai ka të ngjarë të duhet të pranojë një ulje page nëse i bashkohet Inter Miami, me Messin që është lojtari më i paguar aktualisht i klubit me deri në 60 milionë funte në vit. /Telegrafi/