Gjiganti turk e do Myrto Uzunin - sulmuesi mund të kthehet në Evropë
Skuadra turke Trabzonspor po e shqyrton seriozisht mundësinë e transferimit të sulmuesit të Shqipërisë, Myrto Uzuni.
Mediumi turk “Habergo” ka raportuar të martën se klubi nga Trabzoni është duke e monitoruar nga afër situatën e 30-vjeçarit, i cili aktualisht luan në MLS te Austin.
Sipas raportimit, paraqitjet pozitive të Uzunit në këtë edicion me Austinin kanë bërë që Trabzonspor të rikthehet në skenë, duke e parë atë si profil të përshtatshëm për ta përforcuar repartin ofensiv për sezonin e ardhshëm.
Uzuni ka kontratë me klubin amerikan deri në fund të vitit të ardhshëm, çka do të thotë se çdo lëvizje eventuale do të kërkonte marrëveshje mes dy klubeve.
Trabzonspor, sipas të njëjtit burim, kishte tentuar ta siguronte shërbimet e tij edhe gjatë afatit kalimtar të janarit, por transferimi nuk u realizua.
Sulmuesi shqiptar u transferua te Austin vitin e kaluar nga Granada për një shumë të raportuar prej 12 milionë eurosh, duke u bërë një nga afrimet më të mëdha të klubit amerikan.
Tranbzonspori aktualisht në skuadër ka Ernest Muçin, i cili u ble nga Besiktas. /Telegrafi/