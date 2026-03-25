Lionel Messi afër të bëhet bashkëlojtar me legjendën e Real Madridit te Inter Miami
Ikona e Barcelonës, Lionel Messi, mund të ketë shumë shpejt si bashkëlojtar një ish-mesfushor të Real Madridit në SHBA.
Kjo vjen pasi është konfirmuar se Inter Miami ka vënë në shënjestër transferimin e Casemiros.
Mesfushori brazilian pritet të jetë lojtar i lirë këtë verë, pasi kontrata e tij me gjigantin e Ligës Premier, Manchester United, përfundon në fundin e sezonit.
Një marrëveshje për rinovim tashmë është përjashtuar, çka ka bërë që shumë klube nga Evropa dhe më gjerë të shqyrtojnë mundësinë për të bërë oferta për 34-vjeçarin.
Sipas “The Athletic”, dy nga klubet e interesuara vijnë nga MLS, me Inter Miami dhe LA Galaxy që po monitorojnë situatën për të nënshkruar me Casemiron pas largimit të tij nga Manchester United.
Në rast se ai transferohet te Inter Miami, Casemiro do të ribashkohej me një rival të vjetër, Lionel Messi, si dhe me Luis Suarez dhe Rodrigo De Paul./Telegrafi/