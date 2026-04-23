Limuzina e BMW-së me përmirësime të mëdha të interierit dhe me gamë të gjerë automjetesh elektrike
BMW Seria 7 e gjeneratës së shtatë doli në shitje në fillim të viteve 2020 dhe tani prodhuesi i automjeteve po e rifreskon modelin brenda dhe jashtë.
Ky nuk është një brez i ri, por një rifreskim në mes të ciklit që përmirëson motorët dhe e përditëson plotësisht kabinën me stilin më të fundit Neue Klasse të markës, transmeton Telegrafi.
Limuzina paraqet një pamje të jashtme të rifreskuar me një grilë të përditësuar, drita dhe logon BMW të ridizajnuar në mënyrë delikate. Limuzina ka edhe drita të reja të pasme, por ndryshimi më i rëndësishëm është pjesa e brendshme.
Seria 7 vjen me Panoramic iDrive të BMW-së, ekranin shtyllë-me-shtyllë në bazën e xhamit të përparmë. Në qendër të panelit është një ekran infotainment 17.9 inç dhe, për herë të parë për BMW, një ekran pasagjeri, i cili është standard në model.
Seria 7 do të lansohet në Shtetet e Bashkuara me dy modele plotësisht elektrike dhe dy me djegie më vonë këtë vit. Një motor 3.0 litërsh me gjashtë cilindra në linjë me turbo ende fuqizon modelin 740 të nivelit fillestar me tërheqje në rrotat e pasme.
Ai ende ka një sistem hibrid 48 volt, por vjen me një turbokompresor më të madh. Fuqia është rritur nga 375 kuaj fuqi në modelin 2026 në 394. 740 xDrive mund të përshpejtojë në 100 kilometra në orë në më pak se pesë sekonda dhe të arrijë një shpejtësi maksimale të kufizuar prej 250 km/orë.
Pika hyrëse në një Seri 7 elektrike fillon me i7 50 xDrive. Sistemi i fuqisë me dy motorë prodhon të njëjtat 449 kuaj fuqi si më parë, por çift rrotullues është rritur nga 479 në 487 nb-ft. Koha e tij nga 0-100 është gjithashtu e pandryshuar, në 5.3 sekonda.
i7 60 xDrive është i ngjashëm, me të njëjtën fuqi si modeli që po largohet - 536 kuaj-fuqi, por shpejtësia maksimale rritet nga 210 kmh në 240. Çuditërisht, 0-100 kmh bie me 0.1 sekonda në 4.6 për modelin e vitit 2027.
Pavarësisht se modelet e përditësuara i7 kanë statistika pothuajse identike të performancës krahasuar me versionet e tyre që po largohen, automjetet elektrike kanë teknologji të re baterie, me një kapacitet neto prej 112.0 kilovat-orë.
Limuzina përdor teknologjinë e gjashtë të eDrive të BMW-së dhe qelizat e saj të reja cilindrike, të cilat u lansuan në iX3.
Shpejtësia maksimale e karikimit është rritur nga 195 në 250 kilovat, duke e ulur kohën e karikimit të automjetit nga 10 në 80 përqind në vetëm 28 minuta, nga 34 minuta e mëparshme. Paketa e re është gjithashtu më efikase, duke rritur autonominë në i7 në 500 kilometra.
Në vitin 2027, BMW do të lansojë 750e xDrive, variantin hibrid plug-in. Ai do të ketë motorin me gjashtë cilindra në linjë që prodhon 308 kuaj-fuqi, të çiftëzuar me një motor elektrik prej 194 kuaj-fuqi për një total prej 483 kuaj-fuqi, njësoj si modeli i vitit 2027.
Ka të njëjtën kohë nga 0-100 kmh, gjithashtu, por BMW e ka rritur shpejtësinë maksimale nga 210 kmh në 250. BMW do të fillojë prodhimin e PHEV në tremujorin e katërt të vitit 2026.
Nuk ka përmendur çmimet, por versioni i vitit 2026 fillon nga 111,550 dollarë. BMW Seria 7 është vetëm 500 dollarë më e shtrenjtë se më parë, me modelin 740 me tërheqje të pasme që fillon nga 101,350 dollarë (të gjitha çmimet përfshijnë tarifën e destinacionit prej 1,550 dollarësh, e pandryshuar nga viti 2026). Modeli 740 xDrive do të fillojë nga 104,350 dollarë.
Çmimi fillestar i i7 50 xDrive do të jetë 107,750 dollarë, ndërsa i7 60 xDrive do të kushtojë 126,250 dollarë. BMW do të fillojë prodhimin dhe shitjen e Serisë 7 këtë korrik. /Telegrafi/