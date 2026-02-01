Limi flet pas daljes, tregon çfarë do të ndodhë me të dhe Albën
Limi ka folur ekskluzivisht pas largimit nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, duke e cilësuar këtë përvojë si një eksperiencë të paharrueshme.
Ai u shpreh se gjatë qëndrimit në shtëpi ka përjetuar si anën më të zjarrtë, ashtu edhe atë më të ftohtë të lojës.
Sipas tij, është ndier shumë i vlerësuar dhe i respektuar, teksa theksoi se ka respekt për të gjithë banorët dhe i mbështet ata. Limi shtoi se e sheh veten si një tip energjik, duke e krahasuar veten me personazhin Stitch.
“U ndjeva shumë i vlerësuar, i respektoj të gjithë banorët dhe i mbështes. Patjetër që jam pak ai tipi, sikur kur e kërkojnë të gjithë atë Stitch-in dhe normalisht Stitch-i është i zhurmshëm, nuk rri në një vend. Stitch-i gjithmonë zgjedh veten dhe normalisht, nganjëherë më duhet të zmbrapsem”. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com