Lila Moss shfaq fizikun e tonifikuar në fushatën e re sportive
Lila Moss ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj sportive në fushatën e re të markës së fitnesit Adanola, ku shfaq muskujt e barkut dhe linjat e tonifikuara.
Vajza e Kate Moss, 23 vjeç, modelon koleksionin pranverë 2026, duke pozuar në ambient palestër me kombinime moderne dhe minimaliste.
Në njërën nga pamjet, Lila shihet e relaksuar pranë një muri, e veshur me reçipeta sportive gri dhe leggings me bel të lartë në ngjyrë blu të errët, shkruan DailyMail.
Në fotografi të tjera, ajo shfaqet e shtrirë në divan me një bluzë të bardhë dhe pantallona të shkurtra, apo me reçipeta të zeza dhe pantallona kafe, duke theksuar barkun e tonifikuar.
Ajo prezanton gjithashtu disa prej pjesëve kryesore të koleksionit, përfshirë xhaketat dhe bluzat sportive të markës.
Së fundmi, Lila ndau edhe momente nga pushimet e saj në Ishujt Kajman, ku u shfaq me bikini të zeza dhe publikoi disa fotografi në Instagram, duke treguar stilin dhe vetëbesimin e saj.
Përveç suksesit në modeling, ajo po ndërton edhe një profil të fortë në biznes, me të ardhura të konsiderueshme përmes kompanisë së saj, duke dëshmuar se ka trashëguar jo vetëm pamjen, por edhe instinktin për sukses. /Telegrafi/