Lidhja Evropiane e Sindikatave: Jemi të shqetësuar ndaj presionit që po u bëhet anëtarëve të LSM-së, që po kërkojnë rritje të pagave
ETUC i ka dërguar një letër solidariteti Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, duke dënuar shënjestrimin personal dhe frikësimin e përfaqësuesve të sindikatave dhe familjeve të tyre.
Po e transmetojmë letrën drejtuar Konfederatës së Sindikatave të Maqedonisë, Presidentit të LSM-së Sllobodan Trendafilov dhe anëtarëve të LSM-së në tërësi.
"Në emër të Konfederatës Evropiane të Sindikatave (ETUC), dëshirojmë të shprehim solidaritetin tonë të plotë dhe mbështetjen e fortë për Lidhjen e Sindikatave të Maqedonisë , udhëheqjen e saj dhe të gjithë anëtarët e saj sindikalë.
Si anëtar i Konfederatës Evropiane të Sindikatave (ETUC), LSM është një pjesë e rëndësishme e lëvizjes evropiane sindikale. Ne po ndjekim nga afër zhvillimet që keni raportuar dhe jemi seriozisht të shqetësuar nga raporti i presioneve dhe sulmeve të drejtuara ndaj LSM-së dhe udhëheqësve të saj sindikalë dhe përfaqësuesve të sindikatave.
Përpjekjet dhe angazhimet tuaja për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve, për të promovuar paga minimale të drejta, për të siguruar rritje të mjaftueshme të pagave dhe për të forcuar negociatat kolektive janë plotësisht legjitime dhe me rëndësi të madhe. Ato pasqyrojnë nevojat reale të punëtorëve që përballen me kostot në rritje të jetesës dhe pasigurinë ekonomike në rritje.
Angazhimi juaj për kushte të mira jetese dhe pune është në thelb të veprimit sindikal dhe bazohet fort në standardet ndërkombëtare dhe evropiane të punës.
Ne jemi veçanërisht të shqetësuar nga raportet dhe akuzat për shënjestrim personal dhe frikësim, të cilat padyshim synojnë të ndikojnë te përfaqësuesit e sindikatave dhe familjet e tyre.
Veprime të tilla janë absolutisht të papranueshme dhe të papajtueshme me parimet demokratike.
Liria e shoqërimit, negociatat kolektive dhe e drejta për të ndërmarrë veprime, aktivitete dhe hapa sindikalë, duke përfshirë grevat, janë të drejta themelore të mbrojtura nga Konventat e ILO-s dhe instrumentet evropiane të të drejtave të njeriut. Këto të drejta duhet të respektohen si në ligj ashtu edhe në praktikë.
Konfederata Evropiane e Sindikatave (ETUC) qëndron fort në anën tuaj.
Ne do të vazhdojmë të monitorojmë nga afër situatën dhe, kur është e nevojshme, të ngremë shqetësime në nivel evropian", thuhet në mesazh.
Kujtojmë se LSM tashmë disa javë po insiston në rritjen e pagës minimale në 600 euro, vendim ky për të cilin edhe u protestua dhe u bllokuan disa institucione vendore.