Lidhja e Nick Jonas dhe Priyanka Chopra filloi me një kërkesë të pazakontë - ai kërkoi prova se po i shkruante mesazhe
Muzikanti Nick Jonas tregoi se lidhja e tij me Priyanka Chopra filloi me një kërkesë të pazakontë.
Në fillim të korrespondencës së tyre, ai donte të verifikonte nëse po korrespondonte vërtet me Chopra-n, kështu që i kërkoi asaj prova specifike.
Priyanka tha në podkastin "Hey Jonas" se Nick i kërkoi asaj t'i dërgonte një foto të bërë në atë moment, në të cilën ajo po shikon kamerën dhe tregon kohën e dërgimit.
Foto: Instagram
"Ai donte të konfirmonte se isha unë. Mendova se ishte tashmë e dyshimtë, por në të njëjtën kohë më pëlqeu", tha ajo.
Jonas bëri shaka se kishte veshur gjalpë kikiriku në foto, dhe Priyanka e korrigjoi duke thënë se ishte pas një sfilate mode.
Komunikimi i tyre filloi pasi muzikanti pa Priyankën në posterin e serialit "Quantico" dhe vendosi t'i dërgonte një mesazh privat në Instagram.
Në podcast, Jonas lexoi mesazhin e tij të parë: "Kam dëgjuar nga disa njerëz që duhet të takohemi dhe jam dakord me ta. A do të jesh në Los Angeles së shpejti?"
Foto: Instagram
Pas kësaj, ai lexoi përgjigjen e Priyankës: "Graham më tregoi kaq shumë për ty. Le të korrespondojmë".
Ata kujtuan gjithashtu takimin e tyre të parë, ku Nick solli vëllain e tij Kevin si mbështetje, ndërsa Priyanka shoqërohej nga shoqja e saj më e mirë.
Më vonë, Jonas kërkoi konfirmim të mëtejshëm nëse ajo po dërgonte mesazhe. Çifti filloi të dilte bashkë rreth një vit e gjysmë pas kontaktit të tyre të parë, u fejuan dhe u martuan në dhjetor 2018, dhe patën një vajzë, Malti, në janar 2022. /Telegrafi/