ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Muzikanti Nick Jonas tregoi se lidhja e tij me Priyanka Chopra filloi me një kërkesë të pazakontë.

Në fillim të korrespondencës së tyre, ai donte të verifikonte nëse po korrespondonte vërtet me Chopra-n, kështu që i kërkoi asaj prova specifike.

Priyanka tha në podkastin "Hey Jonas" se Nick i kërkoi asaj t'i dërgonte një foto të bërë në atë moment, në të cilën ajo po shikon kamerën dhe tregon kohën e dërgimit.

Foto: Instagram

"Ai donte të konfirmonte se isha unë. Mendova se ishte tashmë e dyshimtë, por në të njëjtën kohë më pëlqeu", tha ajo.

Jonas bëri shaka se kishte veshur gjalpë kikiriku në foto, dhe Priyanka e korrigjoi duke thënë se ishte pas një sfilate mode.

Komunikimi i tyre filloi pasi muzikanti pa Priyankën në posterin e serialit "Quantico" dhe vendosi t'i dërgonte një mesazh privat në Instagram.

Në podcast, Jonas lexoi mesazhin e tij të parë: "Kam dëgjuar nga disa njerëz që duhet të takohemi dhe jam dakord me ta. A do të jesh në Los Angeles së shpejti?"

Foto: Instagram

Pas kësaj, ai lexoi përgjigjen e Priyankës: "Graham më tregoi kaq shumë për ty. Le të korrespondojmë".

Ata kujtuan gjithashtu takimin e tyre të parë, ku Nick solli vëllain e tij Kevin si mbështetje, ndërsa Priyanka shoqërohej nga shoqja e saj më e mirë.

Më vonë, Jonas kërkoi konfirmim të mëtejshëm nëse ajo po dërgonte mesazhe. Çifti filloi të dilte bashkë rreth një vit e gjysmë pas kontaktit të tyre të parë, u fejuan dhe u martuan në dhjetor 2018, dhe patën një vajzë, Malti, në janar 2022. /Telegrafi/

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