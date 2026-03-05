Librat e një biblioteke që nuk u kthyen kurrë nga lexuesit, shfaqen në dyqanin e dorës së dytë 50 vjet më vonë në Britani
Punëtorët në një bibliotekë në Angli u përballën me një "surprizë të madhe" kur dy libra që nuk ishin kthyer për 50 vjet nga lexuesit, u shfaqën në një dyqan të dorës së dytë rreth 60 milje larg.
Këshilli i qytetit të Leeds tha në një njoftim për shtyp se Biblioteka Qendrore e Leeds u kontaktua së fundmi nga punonjësit e një dyqani të dorës së dytë në Beverley, East Yorkshire.
Bibliotekarët u informuan se dy libra - Vëllimet I dhe II të Gjeologjisë dhe Mineralogjisë së Reverend William Buckland - u shfaqën midis donacioneve për dyqanin.
Vëllimet referuese të Buckland u shkruan në vitin 1836 dhe u morën nga biblioteka 50 vjet më parë, me një datë të caktuar në mars 1976, transmeton Telegrafi.
"Ishte një surprizë e madhe të zbulonim se këta libra të bukur kishin dalë disi në një vend kaq të papritur pas gjithë këtyre viteve dhe jemi të kënaqur që i kemi përsëri në shtëpi në bibliotekë, edhe nëse janë gjysmë shekulli me vonesë", tha Sally Hughes, bibliotekare në Bibliotekën Qendrore të Leeds, në njoftimin për shtyp.
"Nuk do ta dimë kurrë se kush i huazoi dhe pse, por kjo flet shumë për sa interesante dhe me ndikim ishin vëzhgimet e Rev Buckland, që entuziastët ishin qartësisht ende të etur t'i lexonin ato më shumë se një shekull pasi ishin shkruar", tha ajo. /Telegrafi/