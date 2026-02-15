Leonora Jakupi rrëfen sakrificën për mbesën: Dashuria për të më la pa krijuar familjen time
Leonora Jakupi, e ftuar së fundi në një intervistë, ndau me publikun disa rrëfime personale për jetën dhe familjen e saj.
Për pjesën e të pasurit fëmijë, këngëtarja shprehu ndjesitë e saj duke thënë: “Ndonjëherë them më ka penalizuar sepse dashurinë që e kam marrë nga Morea, më ka penalizuar që unë të mos krijoj atë familjen time, ta kem një fëmijë.
Më tutje ajo shtoi: Ai dedikim shumë i madh për të, po them që më ka penalizuar në këtë rast, por që në të njëjtën kohë, meqenëse është vajza e motrës sime dhe është e gjakut tim, konsideroj që është edhe e imja, une e kam edhe një vajzë. Po them penalizim, kushtimisht, sepse në fund të fundit është zgjedhje e imja. Nuk jam penduar dhe jam shumë e lumtur që e kam afër vetes”.
Në këtë rrëfim, Leonora theksoi se dashuria dhe përkujdesja për mbesën e saj ka qenë një zgjedhje që i ka ndryshuar jetën, por që nuk e ka penduar për asnjë moment. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com