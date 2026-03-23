Leonid Radvinsky, pronari i platformës për të rritur OnlyFans, ndërron jetë në moshën 43-vjeçare
Leonid Radvinsky, pronari i platformës OnlyFans, ka ndërruar jetë në moshën 43-vjeçare pas një beteje me kancerin, konfirmoi kompania në një deklaratë zyrtare.
Familja e tij ka kërkuar privatësi në këtë periudhë të vështirë.
Radvinsky, sipërmarrës ukrainas-amerikan, bleu kompaninë mëmë të OnlyFans, Fenix International Limited, në vitin 2018 dhe ishte aksionari kryesor i saj.
Ai gjithashtu themeloi një fond investimesh në teknologji në vitin 2009.
OnlyFans, e krijuar në vitin 2016, u bë shumë e njohur gjatë pandemisë COVID-19, duke u shndërruar në një platformë globale të rëndësishme për të ardhura dhe argëtim.
Nën drejtimin e Radvinsky-t, kompania arriti sukses të madh financiar, duke gjeneruar fitime të larta dhe duke rritur ndjeshëm numrin e përdoruesve dhe krijuesve. /Telegrafi/