Leonardo DiCaprio ndan një foto me Jennifer Lawrence: Së bashku në xhirimet e "What Happens at Night"
Leonardo DiCaprio ndau në rrjetet e tij sociale një klip nga xhirimet e filmit "What Happens at Night", ku do të punojë me aktoren Jennifer Lawrence.
DiCaprio postoi një foto në Instagramin e tij ku shfaqet ai dhe Lawrence duke ecur dorë për dore gjatë xhirimit të filmit. Prodhimi i këtij filmi është duke vazhduar dhe rolet dytësore u luajtën nga Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson dhe Jared Harris.
Filmi "Çfarë ndodh natën" është një adaptim i romanit me të njëjtin emër të Peter Cameron. Ngjarja e filmit përqendrohet në një çift amerikan që udhëtojnë në një qytet të vogël evropian për të adoptuar një fëmijë. Filmi është drejtuar nga Martin Scorsese.
“Asgjë nuk është ashtu siç duket në këtë botë konfuze dhe të ngrirë, dhe sa më shumë çifti përpiqet të marrë fëmijën e tyre, aq më pak dinë ata për martesën, veten dhe vetë jetën”, thuhet në përmbledhjen e librit mbi të cilin bazohet filmi.
Edhe pse DiCaprio ka pasur tashmë mundësinë të punojë me Scorsese-n, aktorja Jennifer Lawrence deklaroi se kjo është hera e parë që luan në një film të drejtuar prej tij. Si pasojë, ajo e pyeti DiCaprio-n se çfarë duhet të dijë për Scorsese-n si regjisore përpara se të punojë.
"Ai do t'ju japë shumë referenca filmash. Ato zakonisht vijnë në formën e DVD-ve. Nëse nuk keni një DVD player, duhet të merrni një. Nëse ka diçka që ai dëshiron që ju ta rikrijoni nga një film i vjetër, mund të keni një shfaqje të të gjithë filmit vetëm për një skenë të caktuar që ai dëshiron ta shohë. Do të kaloni shumë mirë", tha DiCaprio.
Data e publikimit të albumit "What Happens at Night" nuk dihet ende. /Telegrafi/