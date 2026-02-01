Lëndimi i yllit të skuadrës rezulton serioz, Arsenali konsideron një transferim të papritur
Arsenali po frikësohet se mesfushori Mikel Merino mund të ketë pësuar një lëndim serioz.
“BBC Sport” raporton se ka shqetësime për një lëndim potencialisht serioz, i cili mund ta mbajë Merinon jashtë fushave për një periudhë të konsiderueshme kohe.
Arsenali nuk mund të përballojë probleme të tjera fizike, veçanërisht në një moment kur klubi është tashmë i shqetësuar edhe për gjendjen e anësorit Bukayo Saka, i cili u tërhoq nga nxehja para ndeshjes së së shtunës.
Lëndimi i Merinos vjen në një moment jashtëzakonisht të papërshtatshëm, vetëm disa orë përpara mbylljes së afatit kalimtar në të gjithë Evropën. Nëse Merino, një lojtar kyç i skuadrës, nuk është në gjendje të luajë për një periudhë të gjatë, Arsenali mund të detyrohet të dalë në treg për një zëvendësues, duke pasur parasysh se në të kaluarën garat për titull janë dëmtuar pikërisht nga lëndimet.
Edhe pse Merino ka krijuar reputacion si një sulmues emergjent, rëndësia e tij më e madhe nën drejtimin e Artetës është në mesfushë, ku ai ofron mbulim të vlefshëm si për Martín Zubimendin, ashtu edhe për Declan Rice.
Pa të, mundësia për t’i pushuar dy nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës do të varet nga Christian Norgaard, i cili, pavarësisht lëndimit të Merinos, fillimisht as nuk ishte parashikuar të ishte në stol kundër Leedsit, deri në momentin kur tërheqja e Sakas i hapi një vend.
Teksa Arsenali hyn në fazën vendimtare të garës për katër trofe, Arteta do të dëshirojë opsione të shumta rotacioni për ta mbajtur skuadrën sa më të freskët. Për këtë arsye, një lëvizje emergjente në merkato për të nënshkruar me një zëvendësues mund të bëhet e domosdoshme, nëse “Topçinjtë” duan të shmangin të njëjtin fat si në sezonet e kaluara, kur lëndimet dhe mungesa e alternativave cilësore u kushtuan shtrenjtë.
Arsenali ende nuk e ka konfirmuar shkallën e lëndimit të Merinos, por përmendja e një lëndimi “serioz” do të nënkuptonte të paktën një muaj jashtë fushave. Edhe nëse shmanget skenari më i keq, Merino duket pothuajse i sigurt se do ta humbasë ndeshjen e së martës, gjysmëfinalen e dytë të Kupës së Ligës ndaj Chelseat.
Po ashtu, përballjet ndaj Sunderlandit, Brentfordit, Wigan Athletic dhe Tottenham Hotspur gjatë muajit shkurt mund të vijnë shumë shpejt për të.
Chelsea është sërish në program në fillim të marsit, muaj që do të përfshijë edhe të dyja ndeshjet e fazës së 1/8 së finales në Ligën e Kampionëve. Njëra nga Borussia Dortmund, Atalanta, Olympiacos ose Bayer Leverkusen do ta presë Arsenalin në këtë fazë./Telegrafi