Lëndimi i tmerrshëm i sulmuesit të Galatasarayt – nxirret jashtë fushës dhe i jepet oksigjen, dyshohet se ka këputur gishtin
Liverpooli mposhti Galatasarayn 4-0 në Anfield, duke dominuar që nga minuta e parë dhe duke shkruar emrin në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.
Ekipi vendas kaloi në epërsi në minutën e 25-të me një gol të Dominik Szoboszlai, ndërsa në fund të pjesës së parë Mohamed Salah humbi një penallti.
Liverpooli e vulosi fitoren në pjesën e dytë, me golat e Hugo Ekitike (51’), Ryan Gravenberch (53’) dhe Mohamed Salah (62’), duke bërë rezultatin përfundimtar 4-0 dhe siguruar kalimin e ekipit të tij me avantazh 4-1 në total.
Një incident shqetësues në fushë
Lëndimi i pakëndshëm i sulmuesit të Galatasarayt, Noah Lang, e eklipsoi humbjen e rëndë të ekipit turk. Incidenti ndodhi në minutën e 76-të, kur Lang humbi ekuilibrin pas një dueli me Curtis Jones të Liverpoolit.
Noa Lang parmağını reklam panosuna sıkıştırdı. pic.twitter.com/C22qR6Zpz8
— BugunNelerOluyor (@BugunNelerOluyr) March 18, 2026
Pas rënies, sulmuesi u përplas me tabelën e reklamave pranë vijës së portës dhe ra në tokë, duke bërtitur nga dhimbja.
🚨 Noa Lang hastaneye götürülüyor. pic.twitter.com/SLzSwSo7Zz
— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) March 18, 2026
Pamjet televizive treguan gjithashtu gjak në dorën e tij, duke shqetësuar stafin mjekësor të Galatasarayt. Edhe pse ende nuk ka një diagnozë zyrtare, gazetari turk, Yagız Sabuncuoğlu, një gisht i tij është këputur dhe duhet të operohet.
🚨 Noa Lang'ın parmağı koptu. Oyuncu operasyon geçirecek. pic.twitter.com/hKwUNHMbso
— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) March 18, 2026
Lang u nxor nga fusha me barelë dhe iu dha oksigjen, ndërsa Mauro Icardi hyri në lojë për ta zëvendësuar. /Telegrafi/