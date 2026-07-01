Legjenda Neuer thyen heshtjen: Ky përfundim dhemb shumë
Portieri legjendar i Gjermanisë, Manuel Neuer, ka reaguar pas eliminimit të kombëtares nga Kupa e Botës 2026, duke theksuar se nuk pendohet aspak për vendimin që mori për t'u rikthyer në përfaqësuese.
Gjermania u eliminua në fazën e 1/16 së finales pasi u mposht nga Paraguai, duke i dhënë fund para kohe rrugëtimit të saj në turne.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, portieri i Bayern Munich analizoi paraqitjen e ekipit.
"Eliminimi i hershëm nga Kupa e Botës është jashtëzakonisht zhgënjyes. Nuk arritëm të përmbushnim pritshmëritë dhe duhej të kishim avancuar më tej në këtë turne. Ky përfundim dhemb shumë", shkroi Neuer.
40-vjeçari shpjegoi edhe arsyet që e shtynë të rikthehej te kombëtarja gjermane për Botërorin 2026.
"Vendosa me vetëdije të luaja edhe një herë për Gjermaninë. Nga njëra anë, sepse ka qenë gjithmonë një krenari e madhe për mua të vesh fanellën e kombëtares”.
“Nga ana tjetër, në moshën 40-vjeçare dhe me përvojën e katër Kupave të Botës, doja t'i mbështesja lojtarët e rinj brenda dhe jashtë fushës, si edhe të jepja kontributin tim për futbollin gjerman. Pavarësisht këtij fundi të hidhur, nuk e kam penduar këtë hap as edhe për një sekondë".
Në fund, veterani gjerman falënderoi tifozët për mbështetjen e vazhdueshme.
"Zhgënjimi im është i papërshkrueshëm, por njëkohësisht ndihem jashtëzakonisht mirënjohës. Faleminderit për mbështetjen tuaj gjatë gjithë këtyre viteve dhe gjatë këtij turneu", përfundoi ylli i Bayern Munich. /Telegrafi/