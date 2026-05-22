Ish-kapiteni i Chelseat dhe lojtari i kombëtares spanjolle prej shumë kohësh, Cesar Azpilicueta, ka njoftuar përfundimin e karrierës së tij të shkëlqyer si lojtar.

Mbrojtësi 36-vjeçar ka njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli profesionist pas 20 sezonesh dhe e ka ndarë vendimin e tij me publikun nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale.

“I dashur futboll. Sot, dua të ndaj me ju se ky sezon do të jetë i fundit si futbollist profesionist. Pas kaq shumë vitesh duke jetuar ëndrrën time, ndiej se është koha të filloj një kapitull të ri në jetën time”, ka shkruar Azpilicueta.

Azpilicueta e filloi karrierën e tij si futbollist te Osasuna, klubi i qytetit të tij të lindjes, përpara se të transferohej te Marseille në Francë, ku fitoi dy Kupa të Ligës dhe një Superkupë Franceze.

Ai la gjurmën e tij më të thellë te Chelsea, të cilit iu bashkua në vitin 2012. Gjatë 11 viteve të tij në Stamford Bridge, ai bëri 508 paraqitje dhe fitoi statusin e një legjende të klubit.

Me klubin londinez, ai fitoi dy Liga Premier, Kupën FA, Kupën e Ligës dhe dy Liga të Evropës. Lavdia kurorëzuese e qëndrimit të tij në Londër ishte viti 2021, kur ai e udhëhoqi ekipin drejt trofeut të Ligës së Kampionëve si kapiten.

Ai luajti 44 ndeshje për ekipin kombëtar spanjoll. Ai i kaloi vitet e fundit të karrierës së tij në Spanjë. Në vitin 2023, ai u transferua te Atletico Madrid, ku kaloi dy sezone, përpara se të bashkohej me Sevillan verën e kaluar. Ai luajti 16 ndeshje për klubin andaluzian në La Liga këtë sezon. /Telegrafi/

