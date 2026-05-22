Legjenda e Chelseat i jep fund karrierës si futbollist
Ish-kapiteni i Chelseat dhe lojtari i kombëtares spanjolle prej shumë kohësh, Cesar Azpilicueta, ka njoftuar përfundimin e karrierës së tij të shkëlqyer si lojtar.
Mbrojtësi 36-vjeçar ka njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli profesionist pas 20 sezonesh dhe e ka ndarë vendimin e tij me publikun nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale.
“I dashur futboll. Sot, dua të ndaj me ju se ky sezon do të jetë i fundit si futbollist profesionist. Pas kaq shumë vitesh duke jetuar ëndrrën time, ndiej se është koha të filloj një kapitull të ri në jetën time”, ka shkruar Azpilicueta.
Dear football,
Today, I want to share with you that this season will be my last as a professional footballer. After so many years living my dream, I feel it’s time to start a new chapter in my life.
Being honest, even though I have been preparing myself for this moment, I… pic.twitter.com/2wJ1m06Bqu
— César Azpilicueta (@CesarAzpi) May 22, 2026
Azpilicueta e filloi karrierën e tij si futbollist te Osasuna, klubi i qytetit të tij të lindjes, përpara se të transferohej te Marseille në Francë, ku fitoi dy Kupa të Ligës dhe një Superkupë Franceze.
Ai la gjurmën e tij më të thellë te Chelsea, të cilit iu bashkua në vitin 2012. Gjatë 11 viteve të tij në Stamford Bridge, ai bëri 508 paraqitje dhe fitoi statusin e një legjende të klubit.
Me klubin londinez, ai fitoi dy Liga Premier, Kupën FA, Kupën e Ligës dhe dy Liga të Evropës. Lavdia kurorëzuese e qëndrimit të tij në Londër ishte viti 2021, kur ai e udhëhoqi ekipin drejt trofeut të Ligës së Kampionëve si kapiten.
Ai luajti 44 ndeshje për ekipin kombëtar spanjoll. Ai i kaloi vitet e fundit të karrierës së tij në Spanjë. Në vitin 2023, ai u transferua te Atletico Madrid, ku kaloi dy sezone, përpara se të bashkohej me Sevillan verën e kaluar. Ai luajti 16 ndeshje për klubin andaluzian në La Liga këtë sezon. /Telegrafi/