Legjenda e Benficës godet ashpër Prestiannin: Ai është një racist, më vjen turp për këtë
Legjenda e Benficas, Luisao, ka kritikuar ashpër Gianluca Prestiannin, duke e akuzuar për gënjeshtër lidhur me atë që pretendohet se i ka thënë Vinicius Junior gjatë fitores së Real Madridit në Portugali, të martën mbrëma.
Ndeshja e Ligës së Kampionëve u ndërpre pasi braziliani raportoi abuzim racist te gjyqtari Francois Letexier.
Megjithatë, Benfica dhe trajneri Jose Mourinho kanë dalë në mbrojtje të Prestiannit, duke akuzuar Viniciusin se ka nxitur situatën e racizmit.
Mesfushori argjentinas ka deklaruar se Vinicius dhe bashkëlojtarët e tij i kanë keqkuptuar fjalët që ai këmbëngul se ka përdorur.
Por tashmë ai është akuzuar për gënjeshtër nga Luisao, legjenda e Benficas, i cili ka zhvilluar mbi 500 paraqitje për klubin gjatë viteve 2000 dhe 2010, duke fituar gjashtë tituj të kampionatit, mes shumë trofesh të tjera.
“Kjo fanellë është shumë e madhe. Unë e dua Benfican, është lëkura ime e dytë, por duhet të jesh i denjë për të veshur mantelin e shenjtë. Dhe ky tekst i Prestiannit e përkeqëson gjithçka, sepse është një gënjeshtër”.
“Futbolli fitohet me guxim, me shpirt luftarak. Ishte një akt racist, po, dhe më vjen turp për këtë”.
“Unë e mbroj klubin dhe kam përvojë, e di për çfarë po flas. Nuk po gjykoj askënd. Thjesht po them se Benfica është shumë e madhe për t’u përfshirë në këtë, qoftë e vërtetë apo jo. Edhe pse, nga përvoja, unë e di të vërtetën”.
“Sa herë keni festuar? Mos harroni se puna e rehatshme i takon atij me më shumë tituj dhe që e do më shumë këtë klub”.
“Nuk do t’u përgjigjem as fyerjeve, për mua ju nuk jeni asgjë. Një askush”, ka deklaruar Luisao./Telegrafi/