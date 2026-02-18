Legjenda e Benficas, Luisao, ka kritikuar ashpër Gianluca Prestiannin, duke e akuzuar për gënjeshtër lidhur me atë që pretendohet se i ka thënë Vinicius Junior gjatë fitores së Real Madridit në Portugali, të martën mbrëma.

Ndeshja e Ligës së Kampionëve u ndërpre pasi braziliani raportoi abuzim racist te gjyqtari Francois Letexier.

Megjithatë, Benfica dhe trajneri Jose Mourinho kanë dalë në mbrojtje të Prestiannit, duke akuzuar Viniciusin se ka nxitur situatën e racizmit.

Mesfushori argjentinas ka deklaruar se Vinicius dhe bashkëlojtarët e tij i kanë keqkuptuar fjalët që ai këmbëngul se ka përdorur.

Por tashmë ai është akuzuar për gënjeshtër nga Luisao, legjenda e Benficas, i cili ka zhvilluar mbi 500 paraqitje për klubin gjatë viteve 2000 dhe 2010, duke fituar gjashtë tituj të kampionatit, mes shumë trofesh të tjera.

“Kjo fanellë është shumë e madhe. Unë e dua Benfican, është lëkura ime e dytë, por duhet të jesh i denjë për të veshur mantelin e shenjtë. Dhe ky tekst i Prestiannit e përkeqëson gjithçka, sepse është një gënjeshtër”.

“Futbolli fitohet me guxim, me shpirt luftarak. Ishte një akt racist, po, dhe më vjen turp për këtë”.

Thierry Henry mban një fjalim të fuqishëm për incidentin mes Vinicius dhe Prestiannit

“Unë e mbroj klubin dhe kam përvojë, e di për çfarë po flas. Nuk po gjykoj askënd. Thjesht po them se Benfica është shumë e madhe për t’u përfshirë në këtë, qoftë e vërtetë apo jo. Edhe pse, nga përvoja, unë e di të vërtetën”.

“Sa herë keni festuar? Mos harroni se puna e rehatshme i takon atij me më shumë tituj dhe që e do më shumë këtë klub”.

“Nuk do t’u përgjigjem as fyerjeve, për mua ju nuk jeni asgjë. Një askush”, ka deklaruar Luisao./Telegrafi/

Liga e KampionëveEkipetReal MadridFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app