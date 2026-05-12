Leao kërkohet në Angli, dy gjigantë të tjerë rivalizojnë Manchester Unitedin
Rafael Leao mund të jetë një nga emrat kryesorë të afatit kalimtar të verës, teksa e ardhmja e tij te Milani ka nisur të vihet në pikëpyetje.
Sulmuesi portugez ka kaluar një periudhë me paraqitje jo gjithmonë të qëndrueshme, çka ka bërë që statusi i tij si lojtar “i paprekshëm” në skuadrën kuqezi të mos jetë më i njëjtë si më parë. Kjo situatë ka hapur diskutime rreth mundësisë së një transferimi të mundshëm gjatë verës.
Në këtë kontekst, Manchester United po shihet si një nga klubet më të interesuara për të eksploruar një lëvizje për Leao, duke vlerësuar profilin e tij ofensivë dhe potencialin për të luajtur në Ligën Premier.
Interesi për sulmuesin nuk kufizohet vetëm te klubi anglez, pasi në garë për shërbimet e tij përmenden edhe Arsenali dhe Chelsea, dy skuadra që prej kohësh ndjekin lojtarë të profilit të lartë në tregun ndërkombëtar.
Në Milano, situata sportive mbetet e rëndësishme, pasi Milani po synon të sigurojë kualifikimin në Ligën e Kampionëve 2026–2027, në një sezon ku rezultatet kanë qenë të luhatshme, përfshirë edhe humbjen ndaj Atalanta.
Leao ka kontratë të vlefshme deri në vitin 2028, gjë që e bën çdo negociatë të mundshme të komplikuar dhe financiarisht të rëndë për klubet e interesuara. Megjithatë, në rast të ofertave të forta gjatë verës, Milani pritet të jetë i hapur për t’i shqyrtuar ato.
E ardhmja e sulmuesit portugez mbetet e pasigurt, ndërsa merkatoja e verës pritet të jetë vendimtare për hapat e tij të ardhshëm në karrierë. /Telegrafi/