Lautaro flet për rekordin e golave te Interi dhe zbulon ëndrrën e tij të madhe
Lautaro Martinez ka folur hapur për ambiciet e tij, dashurinë për mbështetësit e Interit dhe vështirësitë personale që ka kapërcyer gjatë një sesioni të gjerë virtual me pyetje-përgjigje me tifozët të organizuar nga theresidency.io.
Sulmuesi argjentinas ishte i drejtpërdrejtë kur u pyet për ëndrrën e tij përfundimtare të futbollit, dhe është një ëndërr që deri më tani i ka shpëtuar pavarësisht një karriere tashmë të suksesshme.
“Fitimi i Kupës së Botës është gjëja më e rëndësishme në futboll. Por, ëndrra që dua ende ta arrij është fitimi i Ligës së Kampionëve”, ka thënë fillimisht Lautaro.
Lautaro reflektoi gjithashtu mbi rekordin e tij të jashtëzakonshëm të shënimit të golave për klubin, pasi kohët e fundit u ngjit në vendin e tretë në listën e golashënuesve të të gjitha kohërave të Interit.
“Nuk e kisha imagjinuar kurrë se do ta arrija këtë. Por me punë dhe sakrificë, gjithçka është e arritshme”.
“Interi është pasion. Të mbaja shiritin e kapitenit për herë të parë ishte një emocion i papërshkrueshëm, ashtu si çdo gol që shënoj në San Siro”, përfundoi ylli argjentinas. /Telegrafi/