“Lautaro është sulmuesi më i mirë në Evropë”, argjentinasi lartëson yllin e Interit
Ish-sulmuesi argjentinas, Martin Palermo, është plot lëvdata për yllin e Interi, Lautaro Martinez, i cili po kalon një formë të mrekullueshme këtë sezon.
Ish-ylli i Boca Juniors, Martin Palermo, e lavdëroi yllin e Interit, Lautaro, në një intervistë me podkastin argjentinas Clank.
“Lautaro. Për mua, ai është sulmuesi më i mirë në Evropë”, ka thënë fillimisht Palermo.
Palermo duke festuar një gol me Messin
“Ai shënon gola, është i fuqishëm dhe kërkon vazhdimisht të shënojë. Por në të njëjtën kohë, ai tërhiqet thellë për të luajtur me topin, lëviz shumë, e kalon topin jashtë dhe vrapon brenda zonës”.
“Ai i bën këto lëvizje pa qenë i ngathët, siç më thoshin ndonjëherë”, përfundoi ish-sulmuesi argjentinas.
Ndryshe, Lautaro është golashënuesi më i mirë në Serie A këtë sezon me 14 gola.
Kapiteni 28-vjeçar i Interit ka shënuar 18 herë në 33 ndeshje në të gjitha garat këtë sezon, duke shënuar gjithashtu katër gola në shtatë paraqitje në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/