Lamtumirë emocionuese në Santiago Bernabeu: Dani Carvajal i jep fund karrierës te Reali
Mbrojtësi spanjoll, Dani Carvajal, i ka thënë zyrtarisht lamtumirë Real Madridit pas trembëdhjetë vitesh të paharrueshme të kaluara në klubin mbretëror.
I rritur në sistemin e të rinjve të Madridit, ky luftëtar i lindur ka qenë sinonim i besnikërisë ndaj fanellës së bardhë gjatë gjithë karrierës së tij, me përjashtim të një episodi njëvjeçar në klubin gjerman, Bayer Leverkusen.
Ai sapo u kthye nga Gjermania në vitin 2013 për një shumë modeste prej 6.5 milionë eurosh, pas së cilës ai mbajti kontroll të plotë mbi vijën e djathtë të mbrojtjes për më shumë se një dekadë.
Edhe pse në fund të ditëve të tij në Madrid, dëmtimet e ngadalësuan ndjeshëm dhe e larguan nga forma e tij e dallueshme, menaxhmenti i klubit vendosi një precedent me politikën e saj të rreptë ndaj veteranëve dhe e mbajti atë deri në fund.
Pas ndeshjes emocionale kundër Athletic Bilbaos, stadiumi ra në heshtje për të përcjellë kapitenin e saj të hershëm drejt legjendës me lot dhe duartrokitje.
🤍 HOY Y SIEMPRE. ¡HALA MADRID! pic.twitter.com/MZoBfbQWsT
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 23, 2026
Me një mikrofon në dorë, Carvajal falënderoi veçanërisht presidentin Florentino Perez për mbështetjen e tij të pakushtëzuar, duke theksuar se kontrata e tij u zgjat vetëm një ditë pas dëmtimit të tij të rëndë.
Gjatë një fjalimi prekës, spanjolli ftoi audiencën të duartrokiste në këmbë ish-shokët e tij të ekipit dhe trajnerët si Ronaldo, Ramos dhe Zidane, ndërsa falënderoi familjen e tij për dritën që i dhanë në momentet më të errëta të karrierës së tij.
Në fund fare, mbrojtësi i emocionuar u tha tifozëve se po largohej krenar dhe me ndërgjegje të pastër, duke lënë pas vitrinat e klubit më të pasura për gjashtë tituj të pabesueshëm të Ligës së Kampionëve dhe një total prej 303 ndeshjesh të luajtura. /Telegrafi/
GRACIAS
THANK YOU
DANKE
MERCI
GRAZIE pic.twitter.com/FSQHVHTawj
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 23, 2026