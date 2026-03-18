Lamine Yamal vendos dy rekorde të reja në Ligën e Kampionëve në moshën 18-vjeçare
Lamine Yamal, talenti i ri i Barcelonës, ka arritur një moment historik, duke shënuar golin e tij të 10-të në Ligën e Kampionëve vetëm në moshën 18-vjeçare.
Ky sukses e bën atë lojtarin më të ri në histori që arrin dyshifrorin në këtë kompeticion, duke treguar talentin e tij të jashtëzakonshëm dhe ngritjen e shpejtë në futbollin evropian.
Për më tepër, Yamal ka bërë histori duke u bërë lojtari më i ri që shënon gola në ndeshje radhazi të fazës së eliminimit në Ligën e Kampionëve, një tregues i qartë i aftësisë së tij për të performuar në skenat më të mëdha.
Roli i tij në ekip vazhdon të rritet, dhe tifozët e Barcelonës tashmë e konsiderojnë si një nga sulmuesit më premtues të së ardhmes në futbollin botëror. /Telegrafi/
