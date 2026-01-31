Labi shpërthen në lot pas lajmit se Limi po largohet nga shtëpia
Gjatë momentit kur Limi i dha lajmin banorëve se do të largohej, emocionet mbizotëruan në dhomë, dhe Labi nuk mundi të mbante lotët.
Ai u shpreh i trishtuar nga ndarja e papritur me mikun e tij dhe eci me sytë e mbushur me lot, duke treguar lidhjen e fortë që kishte krijuar me Limin gjatë qëndrimit në shtëpi.
Ky moment i ndjerë u bë menjëherë temë diskutimi mes banorëve të tjerë.
Largimi i Limit duket se ka lënë një boshllëk emocional te disa banorë, ndërsa ata përgatiten për dinamika të reja brenda Big Brother VIP Kosova. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals