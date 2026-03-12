“La Mafia Se Sienta A La Mesa” - rrjeti i restoranteve përballet me ndalimin e emrit
Një zinxhir restorantesh spanjoll me emrin “La Mafia Se Sienta A La Mesa” (në shqip: “Mafia ulet në tryezë”) është urdhëruar të ndryshojë emrin e tij, sepse sipas autoriteteve emri gjykon se portretizon krimin e organizuar italian në një mënyrë pozitive, gjë që është e papërshtatshme dhe kundër moralit publik.
Pronari dhe themeluesit e restoranteve ndoshta nuk e kanë menduar që kjo referencë do të shkaktonte kaq polemika - ata menduan se emri do të tërhiqte vëmendje - por Italia ngriti një ankesë zyrtare, duke argumentuar se fjala “mafia” lidhet me një organizatë kriminale shumë të dhunshme dhe serioze.
Në vitin 2018, Zyra e Pronësisë Intelektuale e Bashkimit Evropian vendosi se emri ishte i pavlefshëm sepse jepte një imazh globalisht pozitiv të mafias - diçka që mund të ofendojë viktimat e krimit dhe publikun në përgjithësi.
- YouTube www.youtube.com
Më herët këtë vit, edhe Zyra Spanjolle e Patentave dhe Markave mbështeti këtë çështje dhe urdhëroi restorantin të apelojë vendimin ose të ndryshojë emrin e tij.
Restoranti pretendon se emri ishte frymëzuar nga një libër recetash, jo nga organizata kriminale, dhe argumenton se në shumë industri fjala “mafia” përdoret si një fenë kulturale, jo kriminale. Megjithatë, autoritetet spanjolle nuk e pranuan këtë argument.
Sipas tyre, emri potencialisht shkon kundër rendit publik dhe moralit, duke riprodhuar drejtpërdrejt emrin e një organizate kriminale reale, e cila nuk është vetëm një fenomen letrar apo fiktiv, por një realitet që vazhdon të ketë ndikim të madh.
Zinxhiri i restoranteve ka rreth 100 vende dhe punëson afërsisht 2500 njerëz, dhe kompania po shqyrton mundësinë për të bërë apel ndaj vendimit. /Telegrafi/