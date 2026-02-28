Kylian Mbappe vendos një rekord të padëshiruar te Real Madridi
Kylian Mbappe po kalon sezonin më të ndërprerë nga lëndimet në karrierë, me sulmuesin e Real Madridit që tashmë ka munguar 53 ditë për shkak të problemeve fizike, duke kaluar rekordin e tij personal prej 51 ditësh në sezonin 2019/20, sipas “MARCA”.
Francezi, i konsideruar gjerësisht si një nga sulmuesit elitë të planetit, është detyruar të largohet nga fusha tetë herë në tre muajt e fundit — një kontrast i madh me historikun e tij zakonisht shumë të qëndrueshëm fizik.
Sezonin e kaluar, Mbappe mungoi vetëm 24 ditë për Real Madridin, ndërsa në tre sezonet e fundit te Paris Saint-Germain ai qëndroi jashtë fushave vetëm 42 ditë gjithsej.
Problemet e përsëritura këtë edicion — kryesisht një ndrydhje e vazhdueshme në gjurin e majtë e vërejtur për herë të parë pas ndeshjes së dhjetorit kundër Celta Vigo — ia kanë prishur ritmin dhe i kanë kufizuar disponueshmërinë në një fazë kritike të sezonit.
Përkeqësimi më i fundit gjatë stërvitjes së së martës ka shtyrë klubin drejt një qasjeje më të kujdesshme, me Mbappe që ka zgjedhur trajtim konservativ në vend të operacionit për të ruajtur pjesëmarrjen me Francën në Kupën e Botës 2026.
Ai pritet të humbasë të paktën dy ndeshjet e ardhshme të Real Madridit, ndërsa statusi i tij për ndeshjen e parë të 1/8 të finales së Ligës të Kampionëve kundër Manchester City mbetet seriozisht në dyshim.
Frustrimi i Mbappe është i dukshëm, pasi lojtari që ka ndërtuar reputacionin si një diferencëbërës pothuajse gjithmonë i pranishëm, tani po e gjen veten vazhdimisht në tavolinën e trajtimit./Telegrafi/