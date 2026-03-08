Kylian Mbappe përflitet për një lidhje dashurie me aktoren e famshme spanjolle
Yjet Kylian Mbappe dhe aktorja spanjolle Ester Exposito u përfshinë në qendër të thashethemeve për vitin 2026, pas disa shfaqjesh publike së bashku në Madrid dhe Paris.
Sipas raportimeve në media e rrjete sociale, ata janë parë së bashku në hotelin Pullman në Madrid më 25 shkurt, më pas duke darkuar me pamje nga Kulla Eiffel në Paris, dhe madje një fotografi e paqartë nga një klub nate u bë virale, duke nxitur spekulime për një lidhje të mundshme.
Mbappe, i cili është 27 vjeç dhe aktualisht po rikuperohet nga një lëndim i gjurit, ndodhej në Paris për rehabilitim, ndërsa Exposito, 26 vjeçe, ishte e ftuar në ngjarjen prestigjioze ‘Le Grand Diner du Louvre’ gjatë Javës së Modës në Paris.
Kylian Mbappe dhe Ester Exposito
Megjithëse takimet e përsëritura sugjerojnë afërsi, asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar ose mohuar lidhjen.
Mbappe është më i rezervuar sa i përket jetës private, ndërsa Exposito është një aktore dhe ambasadore e markave luksoze.
Nëse marrëdhënia bëhet publike, do të ishte një nga çiftet më të ndjekura në botën e sportit dhe argëtimit.
Për momentin, gjithçka mbetet spekulim, por vëzhgimet e fundit kanë bërë që lajmi të fitojë besueshmëri më shumë se thashethemet e zakonshme. /Telegrafi/
Ester Exposito