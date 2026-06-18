"Ky është futbolli" - Reagimi i parë i Ronaldos pas ndeshjes zhgënjyese të Portugalisë ndaj Congos
Cristiano Ronaldo ka dalë në mbrojtje të bashkëlojtarëve të tij pas barazimit 1-1 të Portugalisë ndaj Republikës Demokratike të Kongos në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës 2026, e zhvilluar në Houston.
Pavarësisht një performance jo të mirë të ekipit kombëtar portugez, sulmuesi veteran theksoi se nuk ka arsye për panik dhe se ekipi duhet të vazhdojë përpara me besim për ndeshjet e radhës në grup.
Pas ndeshjes, Ronaldo u ndal për media teksa jepte autografe jashtë stadiumit dhe foli për Sport TV, duke komentuar paraqitjen e ekipit në një duel të vështirë ndaj një kundërshtari fizik dhe të organizuar. Portugalia kaloi e para në avantazh, por u barazua nga Yoane Wissa, duke e mbyllur takimin me nga një pikë për secilën skuadër.
Pavarësisht zhgënjimit të dukshëm në momentin e fishkëllimës së fundit, Ronaldo refuzoi të kritikojë skuadrën dhe mbajti një qëndrim pozitiv.
"Çfarë mungonte? Asgjë nuk mungonte, ky është futbolli. Portugalia mund të kishte fituar, por edhe mund të kishte humbur. Mund të kishte shkuar në të dyja drejtimet", tha ai, duke mbrojtur ekipin e tij pas 90 minutave të vështira.
Më vonë, ai reagoi edhe në rrjetet sociale, duke dërguar një mesazh për tifozët dhe kampin portugez. Duke pranuar rezultatin jo të kënaqshëm, ai kërkoi që skuadra të mbetet e fokusuar dhe e bashkuar për sfidat e ardhshme.
"Nuk ishte fillimi që donim, por kjo është larg të mbaruarit", shkroi Ronaldo. Ai shtoi gjithashtu thirrjen: "Kokën lart dhe përqendrohuni në ndeshjen e ardhshme".
Në aspektin personal, ndeshja shënoi një tjetër rekord për 41-vjeçarin, i cili u bë lojtari më i vjetër që përfaqëson Portugalinë në një turne madhor, duke kaluar rekordin e mëparshëm të Pepe-s, i cili e ndoqi ndeshjen nga tribunat. /Telegrafi/