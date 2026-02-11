Kuvendi shkon në pauzë, a do të ketë seancë për formimin e Qeverisë?
Kuvendi i Kosovës ka konstituar legjislaturën e X-të, aty ku Albulena Haxhiu u zgjodh Kryeparlamentare.
Po ashtu, u bë edhe zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit, duke kompletuar kështu formimin e legjislaturës së re.
Pasi që u realizuan të gjitha votimet, Haxhiu kërkoi nga të gjitha partitë që të formohen grupet parlamentare, në mënyrë që të jetë e mundur që të votohet buxheti për vitin 2026 dhe marrëveshjet ndërkombëtare.
Nga Haxhiu u bë e ditur se sonte do të votohet edhe Qeveria e Kosovës, që është nevojë urgjente, pasi vendi ka kaluar më shumë se një vit me udhëheqës në detyrë.
Andaj, aktualisht Kuvendi është në pauzë, për t’u rikthyer më pas me grupet e formuara parlamentare dhe më pas të shkohet me votimin e Qeverisë.
Kujtojmë se nga PDK kanë kërkuar që në seancën e parë të punës së legjislaturës X të Kuvendit, që sipas tyre do të mbahet të enjten do të kërkojnë që të votohet edhe rezoluta e përgatitur nga ekspertë të pavarur, në mbrojtje të krerëve të UÇK-së dhe të dinjitetit të luftës sonë çlirimtare, krahas marrëveshjeve ndërkombëtare dhe formimit të Qeverisë./Telegrafi/