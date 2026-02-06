Kuvendi i Prishtinës miraton buxhetin për vitin 2026, VV refuzon votimin
Kuvendi Komunal i Prishtinës ka miratuar buxhetin për vitin fiskal 2026, me shumicë votash nga anëtarët e tij - buxhet ky që kalon mbi 150 milionë euro.
Gjatë seancës, 33 asamblistë votuan për miratimin e buxhetit, ndërsa tetë votuan kundër.
Buxheti i këtij viti u tha është projektuar për të adresuar nevojat operative të komunës, investimet kapitale dhe projektet zhvillimore të kryeqytetit.
Sipas të dhënave të prezantuara nga Drejtorja e Financave, Valbona Makolli, shuma totale e buxhetit është e ndarë në pesë kategori kryesore: paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione dhe transferime, si dhe investime kapitale.
Makolli ka theksuar se investimet kapitale përfshijnë projekte të mëdha zhvillimore që kanë për qëllim transformimin e infrastrukturës dhe shërbimeve komunale në të gjitha lagjet e Prishtinës.
Ndërkohë, Lëvizja Vetëvendosje kishte bërë të ditur paraprakisht se nuk do të mbështeste miratimin e buxhetit, duke e cilësuar si problematik në disa aspekte dhe duke kërkuar më shumë transparencë dhe llogaridhënie për përdorimin e mjeteve financiare.
Përfaqësues të kësaj partie theksuan se buxheti nuk përfaqëson vizionin e tyre për zhvillimin e kryeqytetit dhe se disa projekte kapitale të përfshira janë objekt shqyrtimi ligjor.
Partitë tjera politike, përfshirë Lidhjen Demokratike të Kosovës, PDK-në dhe Nismën, shprehën mbështetje për miratimin e buxhetit, duke e vlerësuar atë si një mjet për sigurimin e stabilitetit financiar dhe zhvillimin e projekteve të rëndësishme për qytetarët.
Miratimi i buxhetit të vitit 2026 shënon një hap përpara në planifikimin financiar të komunës, ndërsa diskutimet për mënyrën e ndarjes së mjeteve dhe prioritetet zhvillimore pritet të vazhdojnë gjatë implementimit të tij.
Në këtë seancë u vu re mungesa e kryetarit të komunës, për të cilën anëtarët e Kuvendit nuk dhanë sqarime, por kjo nuk ndikoi në procesin e votimit.
Në përfundim, buxheti 2026 hyri në fuqi menjëherë pas miratimit dhe pritet të nisë zbatimi i projekteve të planifikuara në të gjitha sektorët e komunës. /Telegrafi/