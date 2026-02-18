Kush mund ta zëvendësojë Arne Slotin nëse Liverpooli vendos shkarkimin e tij?
Presioni po rritet mbi Arne Slot. Një vit më parë ai u lavdërua si pasuesi ideal i Jurgen Klopp, pasi e udhëhoqi Liverpoolin drejt titullit në Ligën Premier në sezonin debutues.
Tani, me ekipin në vendin e gjashtë dhe jashtë zonës së sigurt për Ligën e Kampionëve, e ardhmja e tij vihet në pikëpyetje.
Pas shpenzimit rekord prej afër 500 milionë euro në verë, pritshmëritë ishin të mëdha. Por Liverpool ka fituar vetëm gjashtë nga 20 ndeshjet e fundit në kampionat, duke kaluar një sezon zhgënjyes.
Problemet, afati kalimtar dhe vendimi i shkarkimit
Problemet janë të dukshme: mbrojtje e brishtë, presing i paorganizuar dhe mungesë identiteti në lojë. Skuadra nuk është më makineria intensive e epokës Klopp, por as projekti i kontrolluar që synon Slot.
Afati i verës solli emra të mëdhenj si Alexander Isak, Florian Wirtz dhe Hugo Ekitike, por mbrojtja mbeti e cunguar. Largimet e Trent Alexander-Arnold dhe Luis Díaz krijuan boshllëqe të mëdha. Ekitike ka qenë pika më e ndritur, ndërsa Isak është përballur me lëndime. Kritikat janë shtuar, me shumë analistë që e konsiderojnë afatin kalimtar të dështuar.
Megjithatë, Slot ka ende mbështetje të brendshme. Ai ka një përqindje fitoresh 57.8% dhe një ecuri pozitive në Ligën e Kampionëve, me fitore ndaj emrave të mëdhenj evropianë.
Dilema është e qartë: ta shkarkojnë tani për të shpëtuar sezonin, apo t’i japin kohë për ta rikthyer stabilitetin? Një “efekt i trajnerit të ri” mund ta rikthejë skuadrën në garë për top-katërshen.
Emrat për ta zëvendësuar
Nëse ndodh ndryshimi, favorit mbetet Xabi Alonso. Ish-mesfushori i Liverpool ka fituar Bundesligën me Bayer Leverkusen dhe shihet si trajner me profil modern dhe lidhje emocionale me klubin.
Alternativë është Roberto De Zerbi, i lirë pas largimit nga Marseille. Ai ka përvojë në Angli dhe njihet për futboll ofensiv e progresiv.
Në garë përmendet edhe Xavi, ish-trajneri i Barcelonës, me stil të bazuar në posedim, por me pikëpyetje për adaptimin në Ligën Premier.
Emër surprizë është Oliver Glasner, ndërsa opsion luksi mbetet Carlo Ancelotti, edhe pse ardhja e tij duket pak e mundshme.
Alonso shihet si zgjedhja më logjike, qoftë tani apo në verë, pasi kombinon lidhjen me klubin dhe vizionin modern.
E ardhmja e Slot do të varet nga javët në vazhdim. Nëse rezultatet nuk përmirësohen, Liverpool mund të ndjekë shembullin e rivalëve dhe të bëjë ndryshimin në stol. /Telegrafi/