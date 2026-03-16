Kurti priti në takim lamtumirës ambasadorin Orav
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti në takim lamtumirës Shefin e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasadorin Aivo Orav.
Përmes një njoftimi për media bëhet e ditur se Kurti e falënderoi ambasadorin Orav për bashkëpunimin e mirë dhe korrekt, teksa i shprehu mirënjohje të thellë për angazhimin dhe shërbimin e tij në Kosovë që kur mori detyrën më 1 shtator 2024.
“Përgjatë mandatit të tij, përkundër sfidave të shumta, raportet e Kosovës me BE-në u forcuan. Në këtë drejtim kryeministri veçoi punën e madhe dhe përkushtimin e ambasadorit Orav në lansimin e Instrumentit për Reforma dhe Rritje”, thuhet në njoftim.
Tutje në njoftim thuher se Kurti theksoi rëndësinë që BE të bëj hapat e radhës në raport me Kosovën në përputhje me progresin e bërë për të marrë statusin e merituar të vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Duke i uruar suksese në angazhimet e tij të ardhshme, kryeministri Kurti e falënderoi ambasadorin Orav për kontributin dhe bashkëpunimin gjatë mandatit të tij në Kosovë. /Telegrafi/