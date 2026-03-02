Kurti pret Peleshin në kuadër të vizitës zyrtare
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka pritur në takim Kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, raporton KosovaPress.
Paraprakisht kryekuvendari i Shqipërisë, Peleshi u takua me kryetaren e Kuvendit të Kosovës, Albulëna Haxhiua dhe më pas me presidenten e vendit, Vjosa Osmani.
Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi po qëndron në Kosovës pas vizitës të Elisa Spiropalit, e cila e vizitoi Kosovën në cilësinë e ministres së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate