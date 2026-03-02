Kurti pas takimit me Abdixhikun: Nuk ka kandidat konsensual, prioritet t’i evitojmë zgjedhjet
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se prioriteti kryesor politik në këtë moment është shmangia e zgjedhjeve të parakohshme, duke theksuar se ekzistojnë mundësi reale për t’i evituar ato.
Pas takimit me kryetarin e Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, ai tha se atmosfera me opozitën “kurrë s’ka qenë më konstruktive” dhe se në dy ditët e ardhshme do të intensifikohen diskutimet për të gjetur një zgjidhje.
Kurti sqaroi se Lëvizja Vetëvendosje me 30 nënshkrime mund të propozojë vetëm një kandidat për president, ndërsa me përfshirjen e votave të pakicave që janë pjesë e mazhorancës mund të propozohen dy kandidatë. Ai tha se edhe partitë opozitare kanë të drejtë të propozojnë një kandidat të tyre.
“Kushtetuta na obligon t’i evitojmë zgjedhjet. Duhet të angazhohemi maksimalisht që të mos shkojmë në zgjedhje. Kushtet janë ideale për t’i pasur tre kandidatë, e aktualisht s’kemi asnjë”, deklaroi ai, duke shtuar se komunikimi me subjektet politike do të vazhdojë.
Sipas tij, ende nuk ka as figurë konsensuale e as marrëveshje politike me ndonjë parti të opozitës. Ai vuri në dukje se qëndrimi i Partia Demokratike e Kosovës, që propozimi duhet të jetë partiak, e vështirëson arritjen e një marrëveshjeje.
“Duhet të kemi së paku 80 deputetë në sallë për votim, por nuk mund të rrezikojmë të shkojmë me vetëm 80 sepse, nëse disa largohen, vendi automatikisht shkon në zgjedhje. Evitimi i zgjedhjeve është prioritet absolut”, u shpreh Kurti.
Ai paralajmëroi se edhe pse ekzistojnë mundësitë për të shmangur zgjedhjet e parakohshme, “nuk do të ishte hera e parë që në Kosovë ndodhin gjëra të paarsyeshme”.
Kurti kujtoi se në të kaluarën ka tentuar të zgjidhet kryeministër me 65 deputetë, por nuk ka qenë e mundur — ndërsa tani, sipas tij, situata është edhe më e ndërlikuar, pasi mazhorancës i mungojnë 14 vota për siguri.
Ai përsëriti se partitë pozicionohen përballë një obligimi kushtetues për të gjetur kandidatë dhe për të shmangur zgjedhjet, duke e cilësuar mungesën aktuale të kandidatëve si sfidën kryesore të momentit.