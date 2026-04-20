Kurti kundër zgjedhjeve të reja: Zgjedhja e presidentit, detyrim kushtetues
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka folur për çështjen e zgjedhjes së presidentit gjatë mbledhjes së Qeverisë, duke theksuar se vendi po i afrohet një afati kushtetues dhe se nevojitet vullnet politik për zgjidhje.
Kurti u shpreh se zgjedhjet e parakohshme parlamentare nuk janë zgjidhje në këtë fazë.
“Para vetes kemi një afat kushtetues që po afron. Shkuarja në zgjedhje të parakohshme parlamentare unë besoj se nuk është opsion", tha ai.
Ai theksoi se zgjedhja e presidentit është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e përfaqësuesve të zgjedhur të popullit.
“Zgjedhja e presidentit është detyrë kushtetuese e të zgjedhurve të popullit, kjo kërkon vullnet për zgjidhje, gatishmëri për kompromis dhe vendime jo të lehta,” u shpreh Kurti.
Kryeministri shtoi se asnjë parti nuk ka fuqinë për të siguruar shumicën e cilësuar e vetme, duke bërë thirrje për bashkëpunim politik.
“Ne e dimë që nuk ka parti që mund të pretendojë se i fiton 80 e më shumë deputet, ndaj duhet të pranohet rezultati i zgjedhjeve dhe nga këto pozicione të zhvillohen diskutime të sinqerta e të arsyeshme në interesin më të mirë për vendin tonë", tha Kurti.
Ai theksoi se institucionet kanë nevojë për stabilitet, veçanërisht në kohën e zhvillimeve gjeopolitike.
“Shteti ka nevojë për stabilitet institucional, veçmas në këtë kohë të trazuar nga zhvillimet dhe tensionet gjeopolitike.”
Kurti paralajmëroi se një cikël i ri zgjedhor nuk do të sillte ndryshime të mëdha, por vetëm vonesa dhe kosto shtesë financiare.
“Një cikël i ri zgjedhor nuk sjell ndryshime të mëdha në rezultat, por mund t’i vonojë punët e mira dhe të krijojë shpenzime të tjera të panevojshme, duke filluar nga së paku 10 milionë euro për KQZ,” deklaroi ai.
Sipas tij, zgjidhja duhet të reflektojë vullnetin e qytetarëve të shprehur në zgjedhjet e fundit dhe të garantojë stabilitet institucional në vend./Telegrafi/