Kurti kritikon qasjen e PDK-së: Pa emra konkretë, marrëveshja për presidentin është e pamundur
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti pas takimit që pati me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhiku për çështjen e presidentit, nuk ka kursyer kritikat për Partinë Demokratike të Kosovës pasi që u pyet për qëndrimet e tyre se posti i presidentit duhet t’i takoj këtij subjekti.
Kurti tha se PDK ka pasur mungesë transparence në procesin e diskutimeve për zgjedhjen e presidentit.
Ai deklaroi se Partia që drejtohet nga Bedri Hamza nuk ka propozuar asnjë emër konkret deri më tani.
“PDK asnjëherë nuk ka nxjerrë asnjë emër para nesh, ajo vetëm ka kërkuar që ne t’i besojmë në mënyrë absolute dhe të verbër”, tha Kurti.
Kryeministri shtoi se kërkesat e tilla e bëjnë të pamundur arritjen e një marrëveshjeje politike.
“Absolute që dy kandidatët të jenë të PDK-së dhe të verbër që të mos na tregojnë emrin paraprakisht. Kjo e bën të pamundur marrëveshjen”, u shpreh Kurti.
Kurti optimist pas takimit me Abdixhikun: Ka vullnet për të shmangur zgjedhjet, marrëveshja mund të ndodh
Kurti shprehu shpresën që kjo qasje të ndryshojë në takimet e ardhshme.
“Uroj që në takimet në vijim kjo të ndryshojë, sepse nuk mund të ketë marrëveshje politike për presidentin e ardhshëm përderisa nuk i thuhet askujt asnjë emër”, tha ai.
Ai bëri të ditur se do të vazhdojë takimet edhe me liderë të tjerë politikë.
“Do të përpiqem të takohem edhe me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza, pasi që presidenti nuk do të jetë i një partie, por shprehje e unitetit të popullit”, theksoi në fund Kurti. /Telegrafi/