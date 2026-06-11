Kurti për Die Presse: Po presim rezultatin përfundimtar, do të hyjmë në bisedime me partitë tjera
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka deklaruar se zgjedhjet e fundit nuk ishin të dëshiruara nga partia e tij, por është shprehur i kënaqur që LVV-ja ka dalë sërish forcë e parë politike.
Në një intervistë për gazetën austriake “Die Presse”, Kurti ka thënë se kjo është fitorja e pestë e subjektit të tij në shtatë vitet e fundit.
“Na u imponuan zgjedhjet. Ne nuk i donim. Por ne jemi përsëri në krye. Kjo është fitorja jonë e pestë në shtatë vitet e fundit. Tani kemi 43 për qind, por ende pa votat e diasporës”, ka deklaruar ai.
Kurti ka bërë të ditur se pas certifikimit të rezultateve përfundimtare do të nisin bisedimet me partitë e tjera për formimin e institucioneve.
“Jemi në pritje të rezultatit përfundimtar dhe më pas do të hyjmë në bisedime me partitë tjera. Herën e fundit kishim deputetë nga të gjitha grupet etnike në qeverinë tonë. Dhe jam i sigurt se do të mbetet kështu”, ka thënë Kurti.