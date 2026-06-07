Kurti flet pas shpalljes së rezultateve: Do t’i takojmë të gjitha subjektet politike
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka mbajtur një fjalim para mbështetësve të kësaj partie në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ku ka uruar simpatizantët për fitoren në zgjedhjet parlamentare.
“Për më pak se shtatë vjet, kjo është fitorja e pestë e Lëvizjes në zgjedhje”, ka deklaruar Kurti para një numri të madh qytetarësh.
Ai ka vlerësuar se rezultati zgjedhor përbën konfirmim se kjo dekadë do të jetë dekadë e qeverisjes së Lëvizjes Vetëvendosje.
“Të gjithë garojnë, por vetëm ne fitojmë”, është shprehur Kurti.
Kryeministri në detyrë ka falënderuar mbështetësit për besimin e dhënë edhe në këtë cikël zgjedhor, duke theksuar se sfidat e deritanishme janë tejkaluar.
“Nuk ka vështirësi që nuk e kemi tejkaluar, sepse tash ka shtet për krejt”, ka thënë ai.
Kurti ka siguruar qytetarët se “shteti është në duar të sigurta”, ndërsa ka deklaruar se puna e institucioneve ekzekutive do të vazhdojë pa ndërprerje.
“Më keni mua si kryeministër dhe e keni zonjën Haxhiu si presidente. Ne nga nesër në ora 08:00 do të jemi në punë. Kosovës i mungon Kuvendi, jo qeveria e presidenca”, ka deklaruar ai.
Kurti ka bërë të ditur se Lëvizja Vetëvendosje do të zhvillojë takime me të gjitha subjektet politike, duke theksuar se prioritet mbetet interesi i qytetarëve.
“Do t’i takojmë të gjitha subjektet politike, pasi ne para së gjithash e shohim interesin e qytetarit të Kosovës”, ka thënë Kurti./Telegrafi/