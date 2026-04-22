Kurti emëron Agron Bajramin kryenegociator në dialogun me Serbinë
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Agron Bajrami në pozitën e kryenegociatorit të Kosovës në dialogun teknik për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi zyrtar, ku thuhet se Bajrami do të udhëheqë procesin teknik të dialogut ndërmjet Kosova dhe Serbia.
Kurti e ka uruar Bajramin për detyrën e re, duke i dëshiruar suksese në përmbushjen e përgjegjësive që lidhen me këtë proces të rëndësishëm për vendin.
Sipas njoftimit, përveç këtij angazhimi të ri, Bajrami aktualisht mban edhe pozitën e ambasadorit të Kosovës në Belgjika.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë konsiderohet një nga proceset kyçe në raportet ndërkombëtare të vendit dhe në rrugën drejt integrimeve evropiane.