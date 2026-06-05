Kur Pele ngatërroi trofetë: Fillimi i rivalitetit historik, Ronaldo - Messi
Në vitin 2007, Kaka sapo ishte shpallur lojtari më i mirë në botë nga FIFA, por një moment i sikletshëm në ceremoninë e ndarjes së çmimeve në Cyrih do të shndërrohej më vonë në një simbol të rivalitetit më të madh që ka njohur futbolli modern.
Një Lionel Messi ende i ri kishte përfunduar i dyti në renditje, ndërsa Cristiano Ronaldo i treti.
Megjithatë, legjenda braziliane Pele gabimisht ia dorëzoi Ronaldos trofeun e vendit të dytë. Presidenti i atëhershëm i FIFA-s, Sepp Blatter, u detyrua të ndërhynte që dy yjet të shkëmbenin trofetë, ndërsa shprehjet e tyre të pakënaqura u bënë virale vite më vonë.
Askush nuk mund ta imagjinonte se ky do të ishte vetëm fillimi i një epoke që do të dominonte futbollin botëror për gati dy dekada.
Dy legjenda që pushtuan futbollin
Për 10 vite radhazi, Messi ose Ronaldo fituan çdo Top të Artë dhe çmim madhor individual në futboll.
Që nga viti 2007, plot 20 nga 29 çmimet më prestigjioze për lojtarin më të mirë në Evropë kanë përfunduar në duart e njërit prej tyre.
Me afro 2,000 gola të shënuar së bashku, 85 trofe për klube dhe kombëtare, si dhe dhjetëra rekorde historike, Messi dhe Ronaldo konsiderohen ndër futbollistët më të dekoruar të të gjitha kohërave.
Ky rivalitet nuk kufizohej vetëm te Barcelona dhe Real Madridi.
Ai tejkaloi kufijtë e klubeve, kampionateve dhe vendeve, duke transformuar mënyrën se si futbolli luhet, ndiqet dhe debatohet në mbarë botën.
“Dy lojtarë si ata, që konkurruan në atë nivel për kaq shumë vite, duke luftuar për Topin e Artë dhe duke shënuar aq shumë gola, nuk besoj se do ta shohim më diçka të tillë”, thotë Angel Di Maria, i cili pati fatin të luante me të dy.
Kush është më i madhi?
Debati për lojtarin më të mirë të të gjitha kohërave vazhdon edhe sot.
Ish-mbrojtësi i Manchester United, Rio Ferdinand, është i bindur: “Duhet të jetë Ronaldo”.
Ndërsa legjenda e Barcelonës, Xavi, ka një mendim tjetër: “Messi është lojtari më i mirë që ka ekzistuar ndonjëherë”.
Edhe statistikat ndahen, Ronaldo kryeson për gola dhe trofe të Ligës së Kampionëve, ndërsa Messi ka më shumë Topa të Artë dhe më shumë trofe në total.
Për shumë tifozë, Ronaldo fitoi avantazh kur udhëhoqi Portugalinë drejt triumfit në Euro 2016.
Megjithatë, Messi iu përgjigj duke fituar dy herë Copa America dhe mbi të gjitha, Kupën e Botës me Argjentinën.
“Për mua, Messi është lojtari më i mirë në histori, ndërsa Cristiano është golashënuesi më i madh në histori”, shprehet eksperti spanjoll Guillem Balague.
Ngjashmëritë që i bashkuan
Pavarësisht se shpesh paraqiten si dy personalitete krejtësisht të ndryshme, rrugëtimi i tyre ka shumë pika të përbashkëta.
Të dy u rritën në familje modeste, të dy u larguan nga shtëpia në moshë të re për të ndjekur ëndrrën e tyre.
Messi u transferua nga Argjentina në Barcelonë kur ishte vetëm 13 vjeç, ndërsa Ronaldo u largua nga Madeira drejt Lisbonës në moshën 12-vjeçare.
Të dy përjetuan vështirësi, mall për familjen dhe sakrifica të mëdha për të arritur majat e futbollit botëror.
“Gjërat që formësuan Messin dhe Ronaldon gjatë fëmijërisë ishin jashtëzakonisht të ngjashme”, shpjegon gazetari Joshua Robinson.
Fillimi i përplasjes së madhe
Në vitin 2008, Manchester United dhe Barcelona u përballën në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve.
Ishte hera e parë që Messi dhe Ronaldo ndodheshin përballë njëri-tjetrit në një skenë të tillë.
Manchester United triumfoi dhe më pas fitoi edhe trofeun e Ligës së Kampionëve, ndërsa Ronaldo fitoi Topin e Artë.
Por rivaliteti mori përmasa historike një vit më vonë, kur portugezi u transferua te Real Madridi për shumën rekord prej 80 milionë eurosh.
Nga viti 2009 deri në vitin 2018, bota e futbollit jetoi epokën e artë të El Clasicos.
Në nëntë sezonet që kaluan së bashku në La Liga, Ronaldo realizoi 450 gola në 438 ndeshje për Real Madridin, ndërsa Messi shënoi 471 gola në 476 paraqitje për Barcelonën.
Lufta që pushtoi rrjetet sociale
Rritja e rrjeteve sociale e shndërroi rivalitetin e tyre në një fenomen global.
Çdo gol, rekord apo trofe krahasohej menjëherë nga miliona tifozë në internet. Çdo sukses i njërit shihej si sfidë për tjetrin.
“Për Cristianon ishte Messi dhe për Messin ishte Cristiano. Të dy mendonin: ‘Duhet ta mposht këtë djalë’”, kujton ish-drejtori sportiv i Barcelonës, Txiki Begiristain.
Momentet ikonike nuk munguan, në vitin 2017, Messi shfaqi fanellën para tifozëve të Real Madridit pas golit vendimtar në minutat shtesë në Santiago Bernabeu.
Pak muaj më vonë, Ronaldo e kopjoi festimin pas një goli në Superkupën e Spanjës.
Më shumë se futboll
Edhe pasi rrugët e tyre u ndanë në Spanjë, rivaliteti vazhdoi.
Ronaldo luajti për Juventusin, u rikthye te Manchester United dhe më pas u transferua te Al-Nassr në Arabinë Saudite.
Messi kaloi te Paris Saint-Germain dhe më vonë te Inter Miami në SHBA.
Ndikimi i tyre ekonomik është po aq mbresëlënës sa ai sportiv.
Ronaldo numëron 665 milionë ndjekës në Instagram, ndërsa Messi 506 milionë.
Portugezi vazhdon të jetë sportisti më i paguar në botë sipas Forbes, ndërsa argjentinasi mbetet një nga figurat më të fuqishme në sportin global.
Fotografia e tyre duke luajtur shah mbi një valixhe të Louis Vuitton para Kupës së Botës 2022 u bë një nga imazhet më ikonike të dekadës.
Një histori që ende nuk ka përfunduar
Shumë besojnë se Messi fitoi garën përfundimtare pasi ngriti Kupën e Botës me Argjentinën, trofeun që Ronaldos i mungon në koleksion.
Megjithatë, debati për "THE GOAT" mbetet i hapur dhe ndoshta nuk do të marrë kurrë një përgjigje përfundimtare.
Një gjë është e sigurt: Messi dhe Ronaldo nuk ishin thjesht rivalë. Ata e shtynë njëri-tjetrin drejt madhështisë dhe krijuan epokën më të jashtëzakonshme që futbolli ka parë ndonjëherë.
Dhe me Botërorin 2026 që mund t'i vendosë sërish përballë në skenën më të madhe, kapitulli i fundit i kësaj historie legjendare mund të jetë ende për t'u shkruar. /Telegrafi/