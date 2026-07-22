Kupa e Botës në Arabinë Saudite mund të luhet në vitin 2035 në vend të vitit 2034 për shkak të Ramazanit
Kupa e Botës, e cila do të zhvillohet dhe organizohet nga Arabia Saudite në vitin 2034, mund të shtyhet dhe ne do të kemi një kampion të ri bote vetëm në vitin 2035.
Gazeta britanike The Sun shkruan për mundësinë që turneu në Arabinë Saudite të mos mbahet i plotë gjatë vitit 2034, por të përfundojë në fillim të vitit 2035.
Organizimi i turneut në Arabinë Saudite është përballur që në fillim me problemin e temperaturave jashtëzakonisht të larta të verës.
Ky problem u zgjidh në vitin 2022 në Katar duke e mbajtur kampionatin në nëntor dhe dhjetor, por e njëjta gjë nuk mund të zbatohet për turneun në Arabinë Saudite.
World Cup 2034 ‘could take place in 2035’ with Fifa facing huge logistical headache amid weather fears
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— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 21, 2026
Sipas kalendarit hënor islamik, Ramazani 2034 zgjat nga 12 nëntori deri më 12 dhjetor, dhe shanset që turneu të zhvillohet gjatë asaj periudhe janë pothuajse zero.
Kupa e Botës mund të fillojë në mes ose në fund të dhjetorit 2034 dhe të përfundojë vetëm në fund të janarit 2035. Një mundësi tjetër është që i gjithë turneu të fillojë vetëm në janar dhe që finalja të luhet në shkurt 2035.
Në të dyja rastet, Kupa e Botës 2034 do të bëhej e para në histori që do të zhvillohej në dy vite kalendarike ose do të luhej në një vit me numër tek.
Vendimi përfundimtar për datën e turneut duhet të merret nga FIFA në vitin 2027. /Telegrafi/